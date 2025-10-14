Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Cristiano Ronaldo bat un nouveau record historique

Cristiano Ronaldo lors de la finale de Ligue des Nations @Maxppp

Opposé à la Hongrie, le Portugal peut décrocher, dès ce soir, son billet pour la Coupe du Monde 2026. Il faut pour cela venir à bout des Hongrois, qui ont pris les devants dans la rencontre. Avant que les Lusitaniens ne parviennent à égaliser via l’inévitable Cristiano Ronaldo.

Un but qui permet à la star portugaise de battre un record. Avec 40 réalisations, l’ancien du Real Madrid est devenu le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Il devance le guatémaltèque Carlos Ruiz (39), alors que Lionel Messi complète ce podium (36e). Du haut de ses 40 ans, Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs.

