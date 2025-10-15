Les vérités de Nuno Mendes sur le Ballon d’Or de Dembélé

Passeur décisif hier pour Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes n’a pas empêché le Portugal de concéder le match nul face à la Hongrie (2-2). À l’issue du match, le latéral gauche confiait sa déception de devoir patienter jusqu’au mois de novembre pour valider la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Également questionné sur ses performances et sa 10e place au Ballon d’Or, Mendes a expliqué qu’il ne pensait pas trop à ce genre de trophée.

«Le joueur qui a gagné le méritait. Ousmane Dembélé a fait une très bonne saison avec nous. Une saison qui nous a beaucoup apporté. Je ne me concentre pas trop là-dessus. Pour l’instant, je me concentre sur mon évolution et l’amélioration de mon jeu, tant en défense qu’en attaque. C’est ce qui compte le plus pour moi en ce moment», a-t-il déclaré au micro de la chaîne de télévision portugaise RTP.