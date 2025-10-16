Le PSG prépare une razzia légendaire au Golden Boy 2025 !

C’est à Gênes, au cœur de la flambant neuve Badia di Sant’Andrea, centre d’entraînement du Genoa, que Tuttosport a dévoilé ce mercredi la liste officielle des 25 finalistes du Golden Boy 2025. L’événement, présenté par Patrick Vieira, a réuni dirigeants, journalistes et observateurs du football européen venus assister à la révélation des jeunes prodiges qui se disputeront la succession de Lamine Yamal. Dans ce décor mêlant tradition italienne et modernité, la journée média a permis de mettre en lumière une génération exceptionnelle, dominée par les grands clubs formateurs du continent. Le Paris Saint-Germain, fort de sa politique de jeunesse désormais bien installée, a particulièrement brillé avec trois représentants dans cette short-list prestigieuse : Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu.

Pour départager ces talents, Tuttosport s’appuie sur la méthodologie rigoureuse du Golden Boy Index, élaborée par Football Benchmark. Cet index statistique évalue chaque joueur selon trois piliers : la performance sportive, le temps de jeu et la force du club, auxquels s’ajoute un bonus pour les matchs disputés en compétitions européennes et en sélection nationale. Les notes sont standardisées sur 100, offrant une lecture objective du rendement et de l’impact des jeunes joueurs à travers la saison. Une fois la liste réduite à 25, ce sont ensuite les votes des journalistes de quotidiens européens qui déterminent le lauréat. Et cette année, tous les indicateurs pointent vers une édition aux couleurs du Paris Saint-Germain, tant les joueurs du club francilien dominent les débats dans les statistiques comme sur le terrain.

Turin sera Rouge et Bleu !

En effet, le PSG pourrait vivre une soirée historique à Turin, début décembre, lors de la cérémonie officielle du Golden Boy 2025. Le club parisien est représenté par trois finalistes, un record dans l’histoire récente du trophée. Désiré Doué, arrivé à l’été 2024 et classé deuxième du Golden Boy Index derrière Lamine Yamal (inéluctablement inéligible car déjà lauréat), s’avance comme le grand favori à la succession du prodige barcelonais. Warren Zaïre-Emery, capitaine des Bleuets, international français chez les A et désormais joueur de rotation du PSG, figure lui aussi parmi les noms les cités par les observateurs, tandis que Senny Mayulu, buteur en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter, incarne la promesse suivante d’un centre de formation redevenu modèle. Trois visages, trois trajectoires différentes, mais une même école de jeu, marquée par la confiance donnée à la jeunesse, patiemment installée par Luis Enrique, artisan d’un équilibre parfait entre stars mondiales et talents maison.

Mais la domination parisienne pourrait bien s’étendre au-delà du terrain. Dans les autres catégories, le club de la capitale est omniprésent. Nasser Al-Khelaïfi fait figure de favori pour le trophée du meilleur président, salué pour la stabilité et la stratégie qu’il a su instaurer depuis plus d’une décennie. Luis Campos, architecte discret du projet, est lui pressenti pour le prix du meilleur directeur sportif/manager. Et comment ne pas évoquer Luis Enrique, maître d’œuvre d’une saison historique conclue par un quadruplé retentissant : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Ligue des Champions. Après avoir déjà marqué la soirée du Ballon d’Or 2025 en septembre, où Ousmane Dembélé avait illuminé le Théâtre du Châtelet, le Paris Saint-Germain pourrait bien rééditer l’exploit en décembre à Turin. Cette fois, c’est toute une institution, du président aux jeunes pousses, qui s’apprête à vivre ce qui pourrait rester comme la plus grande razzia de l’histoire du Golden Boy.