Le fisc remet en cause un don de 200 000€ d’Ousmane Dembélé à sa mère
Ce mercredi 15 octobre, le tribunal administratif de Rennes s’est penché sur la requête de Fatimata Dembélé, mère du récent Ballon d’or Ousmane Dembélé, qui conteste une taxation liée à un virement de 200 000 euros reçu de son fils en 2017. Selon Le Parisien, elle demande l’annulation de la « contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » et de la « cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu » que l’administration fiscale lui réclame, estimant qu’il s’agissait d’un simple cadeau pour ses 40 ans.
Mais pour le fisc, ce transfert d’argent ne relève pas d’un « présent d’usage », en raison notamment du montant jugé « astronomique » et du contexte professionnel : Fatimata Dembélé était alors salariée en CDI dans la société Waly Sport, créée avec son fils, et chargée de gérer son image. Le rapporteur public a souligné que le virement, effectué en novembre sur un compte espagnol non déclaré, était difficilement justifiable comme cadeau d’anniversaire célébré six mois plus tôt, ironisant : « C’est plus un cadeau de Noël ». Il a conclu à la légalité de la taxation, tandis que le tribunal doit rendre sa décision d’ici trois semaines.
