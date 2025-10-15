Menu Rechercher
Le fisc remet en cause un don de 200 000€ d’Ousmane Dembélé à sa mère

Par André Martins
Ce mercredi 15 octobre, le tribunal administratif de Rennes s’est penché sur la requête de Fatimata Dembélé, mère du récent Ballon d’or Ousmane Dembélé, qui conteste une taxation liée à un virement de 200 000 euros reçu de son fils en 2017. Selon Le Parisien, elle demande l’annulation de la « contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » et de la « cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu » que l’administration fiscale lui réclame, estimant qu’il s’agissait d’un simple cadeau pour ses 40 ans.

Mais pour le fisc, ce transfert d’argent ne relève pas d’un « présent d’usage », en raison notamment du montant jugé « astronomique » et du contexte professionnel : Fatimata Dembélé était alors salariée en CDI dans la société Waly Sport, créée avec son fils, et chargée de gérer son image. Le rapporteur public a souligné que le virement, effectué en novembre sur un compte espagnol non déclaré, était difficilement justifiable comme cadeau d’anniversaire célébré six mois plus tôt, ironisant : « C’est plus un cadeau de Noël ». Il a conclu à la légalité de la taxation, tandis que le tribunal doit rendre sa décision d’ici trois semaines.

