France-Ukraine : la FFF prépare une commémoration des attentats du 13 novembre

Le 13 novembre prochain, à l’occasion du match amical entre la France et l’Ukraine au Parc des Princes, la Fédération française de football prépare une commémoration en hommage aux victimes des attentats de 2015. 10 ans jour pour jour après les attaques terroristes qui avaient fait 131 morts et plus de 400 blessés, dont une partie aux abords du Stade de France lors de France-Allemagne, la FFF souhaite marquer symboliquement cette date. Les contours de la cérémonie ne sont pas encore arrêtés, mais elle devrait s’inscrire dans un moment de recueillement national.

Ce ne serait pas une première pour la Fédération. Le 13 novembre 2021, lors de France-Kazakhstan, un protocole particulier avait déjà été mis en place : après une Marseillaise chantée a cappella par les tribunes du Parc des Princes, joueurs français et kazakhstanais s’étaient réunis en silence au rond central. 10 ans après le drame, la FFF entend de nouveau rendre hommage à la mémoire des victimes dans un cadre empreint d’émotion et de respect.