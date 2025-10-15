Menu Rechercher
Commenter 34
Eliminatoires CM - Europe

France-Ukraine : la FFF prépare une commémoration des attentats du 13 novembre

Par Allan Brevi
1 min.
Le Parc des Princes. @Maxppp

Le 13 novembre prochain, à l’occasion du match amical entre la France et l’Ukraine au Parc des Princes, la Fédération française de football prépare une commémoration en hommage aux victimes des attentats de 2015. 10 ans jour pour jour après les attaques terroristes qui avaient fait 131 morts et plus de 400 blessés, dont une partie aux abords du Stade de France lors de France-Allemagne, la FFF souhaite marquer symboliquement cette date. Les contours de la cérémonie ne sont pas encore arrêtés, mais elle devrait s’inscrire dans un moment de recueillement national.

La suite après cette publicité

Ce ne serait pas une première pour la Fédération. Le 13 novembre 2021, lors de France-Kazakhstan, un protocole particulier avait déjà été mis en place : après une Marseillaise chantée a cappella par les tribunes du Parc des Princes, joueurs français et kazakhstanais s’étaient réunis en silence au rond central. 10 ans après le drame, la FFF entend de nouveau rendre hommage à la mémoire des victimes dans un cadre empreint d’émotion et de respect.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (34)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Ukraine

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Ukraine Flag Ukraine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier