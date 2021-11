France - Kazakhstan : les notes du match

A l'occasion de la 9ème journée des éliminatoires au Mondial 2022 zone Europe, l'équipe de France recevait le Kazakhstan au Parc des Princes. L'enjeu demeurait limpide pour les Bleus : valider leur billet pour le Qatar en s'assurant la première place du groupe D. Pour atteindre cet objectif, Didier Deschamps alignait un 3-4-1-2 avec le duo Benzema, Mbappé en pointe. De son côté, Talgat Baysufinov optait pour un 5-3-2 avec le duo Aimbetov, Omirtayev en attaque. Les champions du monde ne tardaient pas à prendre les devants. Sur la gauche, Benzema décalait Théo Hernandez qui distillait un bon centre pour Mbappé qui concluait de l'intérieur du pied (1-0, 6e). Idéalement lancés, les Bleus réalisaient le break six minutes plus tard. Bien décalé sur la droite par Koundé, Coman évitait la sortie hasardeuse du gardien et servait sur un plateau Mbappé qui poussait le ballon au fond des filets (2-0, 12e). Sur un nuage, l'attaquant français inscrivait un triplé juste après la demi-heure de jeu. Toujours sur la droite, Coman distillait un excellent centre le numéro dix tricolore qui ajustait Pokatilov de la tête (3-0, 32e).

Le festival offensif français se poursuivait au retour des vestiaires. Théo Hernandez sur la gauche profitait d'une mésentente des défenseurs pour s'emparer du ballon et servait Benzema qui trompait Pokatilov (4-0, 55e). Quatre minutes plus tard, les champions du monde régalaient une nouvelle fois. Benzema combinait avec Mbappé qui remisait pour l'attaquant du Real Madrid pour un conclusion en toute tranquillité (5-0, 59e). Jamais inquiétés, les hommes de Deschamps marquaient un sixième but par Rabiot de la tête à la réception d'un corner frappé par Griezmann (6-0, 75e). Dans les dix dernières minutes, l'équipe de France jamais rassasiée, obtenait un penalty suite à une semelle sur Griezmann dans la surface (82e). Le numéro sept français ne tremblait pas et transformait la sentence (7-0, 84e). En feu ce soir, Kylian Mbappé s'offrait un quadruplé sur une offrande de Diaby (8-0, 87e). Avec cette nouvelle victoire, les Bleus repoussaient la Finlande à quatre longueurs et validaient leur ticket pour la Coupe du Monde au Qatar.

L'homme du match : Mbappé (9,5) : Un réalisme remarquable. Il convertit parfaitement sa reprise (7e), il marque dans le but vide (13e) et inscrit une belle tête croisée (32e) en première période. Après la pause, il se montre altruiste en servant Karim Benzema, pour le cinquième but. Il aurait pu même offrir un pénalty aux Bleus, mais la main de Taykenov n'a pas été signalé. En fin de rencontre, il s'offre même un quatrième but. Sans trop jouer de sa technique et en se montrant juste dans tous les coups, il a été injouable ce samedi soir. Remplacé par Ben Yedder, qui n'a touché que deux ballons.

France

Lloris (6) : le gardien des Bleus n'aura eu que trois prises de balles à faire dans cette partie, sans être inquiété une seule fois. Un match plus que tranquille pour le capitaine tricolore.

Koundé (7) : une très belle passe en profondeur vers Coman sur le deuxième but. Il est également à l'origine de l'action sur le triplé de Mbappé, en trouvant Coman sur le côté droit. Aligné à droite dans cette défense à trois, il a été très à l'aise et s'est projeté vers l'avant sans problème. Défensivement il n'a pas eu grand-chose à faire.

Upamecano (4) : décidément, Dayot Upamecano a du mal à trouver ses marques en équipe de France. Le défenseur du Bayern Munich a réalisé un début de match très approximatif, où il a souvent raté son placement et a réalisé des relances compliquées vers l'avant. Une perte de balle dangereuse (20e). Il est en retard et commet une faute (27e) et une nouvelle approximation sur sa sortie aérienne (30e) en première période. Après la pause, il a tout de même été plus juste dans ses passes vers l'avant.

L. Hernandez (6) : forcément moins en vue qu'à son habitude, le défenseur central du Bayern Munich semble avoir déjà quelques automatismes dans cette défense à trois. Seul bémol, il sort touché et se fait suppléer par Lenglet (79e)

Coman (8) : en première mi-temps, l'ailier bavarois a été injouable. De belles percussions et une grande qualité de dribbles sur son flanc droit, il a rendu fou Taykenov. Il élimine le gardien pour servir Mbappé, sur le deuxième but des Bleus, avant de déposer un nouveau centre décisif déposé sur la tête de Kylian Mbappé pour son triplé. Après la pause, il a continué son festival, mais a manqué légèrement de réalisme pour s'offrir son 6e but avec la France. Remplacé par Pavard (79e)

Kanté (6) : une perte de balle à signaler (1e), mais le milieu de terrain de Chelsea a ensuite été efficace. S'il n'a rien eu à faire défensivement, malgré une bonne interception dans les pieds (56e), il s'est beaucoup projeté vers l'avant pour combiner avec Coman et Griezmann notamment. Sans être le Kanté des grands soirs, il a été propre. Remplacé par Tchouaméni

Rabiot (7) : quelques erreurs techniques en début de rencontre, avant un bon retour devant Bystrov (10e) en première période. Il est également à l'origine de l'action amenant le cinquième but des tricolores et s'offre même sa première réalisation en Bleus, d'une tête puissante sur corner.

T. Hernandez (7) : une belle passe en retrait pour Mbappé sur le but, avant de servir Benzema pour sa deuxième passe décisive de la soirée. Aligné en tant que piston gauche, il a été excellent dans le registre offensif et a beaucoup combiné avec Mbappé et Benzema. Défensivement, il a même réalisé des efforts défensifs en seconde période. Un match complet pour lui.

Griezmann (7) : moins en vue que ses partenaires offensives, il a tout de même touché beaucoup de ballons et aidé dans la transition entre le milieu de terrain et le duo Benzema-Mbappé. Au niveau statistique, il s'offre une passe décisive après un corner parfaitement frappé pour Rabiot, avant de tranquillement convertir un penalty.

Benzema (8,5) : très altruiste avec ses partenaires, le Madrilène a beaucoup joué pour ses partenaires d'attaques ce samedi soir. Il est à l'origine de l'ouverture du score et a beaucoup combiné avec Mbappé et Griezmann. Après la pause, il s'est ajouté à la liste des buteurs en coupant parfaitement un centre au premier poteau et s'offre même un doublé. Remplacé par Diaby (70e) , qui aurait pu s'offrir son premier but, refusé pour un hors-jeu, avant de s'offrir une passe décisive pour Mbappé (87e).

Kazakhstan