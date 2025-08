L’ancien de l’OL et du Real Madrid Mariano Diaz va retrouver un club

Il a mangé à la table des plus grands. Portant le numéro 7 au Real Madrid comme Raymond Kopa, Emililo Butragueno, Raul, Cristiano Ronaldo et Vinicius Junior, Mariano Diaz a laissé sa petite marque au Real Madrid. Certes son impact sportif a été faible pour celui qui aura passé onze ans sous la tunique madrilène pour seulement 84 matches disputés (12 buts et 3 passes décisives). Néanmoins, il aura rempli son armoire à trophées avec les Ligues des Champions 2017 et 2022, la Liga en 2017, 2020 et 2022, la Supercoupe de l’UEFA 2020, la Coupe du monde des Clubs 2017 et 2023, la Supercoupe d’Espagne 2020 et 2022 et la Coupe d’Espagne 2023.

Sportivement, son meilleur passage a surtout été du côté de l’Olympique Lyonnais lors de la saison 2017/2018. Incontournable avec les Gones, il avait inscrit 21 buts et délivré 6 passes décisives en 48 matches. De quoi pousser le Real Madrid a profité de sa priorité de rachat afin de damer le pion au Séville FC et le recruter pour 21,5 millions d’euros après seulement un an à Lyon. Un transfert qui n’aura pas fonctionné pour Mariano Diaz comme le suivant du côté du Séville FC. Rejoignant librement les Andalous à l’été 2023, il y connaîtra un passage compliqué avec seulement 13 apparitions pour 0 but et 1 passe décisive. Depuis, il est libre depuis le 1er juillet 2024 et se retrouve au chômage.

Fin d’un an de chômage pour Mariano Diaz

Une longue période d’inactivité où il aura néanmoins fait son retour en sélection dominicaine le 26 mars dernier contre Porto Rico (2-0) où il aura même marqué un but. Absent de la Gold Cup, il s’entraîne actuellement depuis plusieurs semaines au Pays basque au sein du Deportivo Alavés. «L’attaquant Mariano Díaz Mejía, avec une brillante carrière dans le football d’élite, s’entraînera au Deportivo Alavés et participera à l’entraînement de l’équipe première pendant cette phase initiale de la pré-saison. Le joueur, qui compte à son actif plusieurs titres nationaux et internationaux, a commencé son entraînement aujourd’hui à la Cité Sportive d’Ibaia et partagera sa première séance d’entraînement avec le reste de l’effectif cet après-midi», pouvait-on lire le 14 juillet dernier. Le quinzième du dernier exercice de la Liga l’a donc mis à l’essai et cela se passe plutôt bien pour le buteur de 32 ans.

Selon Marca, on se rapproche d’une continuité dans cette collaboration entre Mariano Diaz et le Deportivo Alavés. Le coach Eduardo Coudet est fan de ce que montre Mariano Diaz pour le moment et un accord a été trouvé pour la prolongation de cette idylle. Ce lundi matin, le Deportivo Alavés devrait annoncer la signature d’un contrat de deux ans pour le natif de Premià de Mar. Rassurant sur son état physique, Mariano Diaz s’est entraîné seul et a profité d’un alignement des planètes. En effet, l’attaquant Joaquin Panichelli est parti à Strasbourg pour 16,5 millions d’euros tandis que Kike Garcia a signé à l’Espanyol de Barcelone. De son côté, Asier Villalibre devrait partir en prêt et il ne restera que Toni Martinez en tant que pur avant-centre. Une chance pour Mariano Diaz qui devrait être son principal concurrent à ce poste.