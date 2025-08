Real Madrid : Kylian Mbappé sera le tireur de penalties

Bonne nouvelle pour Kylian Mbappé. L’attaquant français devrait devenir le nouveau tireur de penalties attitré du Real Madrid, rapporte le quotidien madrilène Marca. Le leadership affiché par l’international tricolore la saison dernière, malgré des performances jugées en deçà des attentes, aurait convaincu l’entraîneur Xabi Alonso de lui confier ce rôle crucial. Auteur de 44 buts sur l’exercice précédent, Mbappé a remporté le Pichichi et le Soulier d’Or, des distinctions qui confortent son statut de leader de l’attaque madrilène, devant Vinicius.

La suite après cette publicité

À noter que l’ancien joueur du PSG n’est pas irréprochable dans cet exercice. Il a manqué 13 des 63 penalties tentés au cours de sa carrière, avec quelques échecs marquants, à l’image de son raté contre Liverpool à Anfield, ou encore sa décision de ne pas tirer un penalty qu’il avait lui-même obtenu lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, contre le rival Atlético de Madrid. Vinicius, qui s’était chargé de l’exécution, avait envoyé sa frappe dans les tribunes. La saison dernière, le taux de réussite du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso n’était pas fameux non plus : le club allemand a manqué trois des six penalties obtenus en Bundesliga.