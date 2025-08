Un attaquant marocain choque déjà tout le monde au Real Madrid !

Le Real Madrid va-t-il recruter un attaquant d’ici la fin du mercato ? A priori, non. Florentino Pérez estime ainsi que l’effectif à disposition est complet et suffisamment quantitatif et qualitatif pour tenter de gagner tous les titres possibles. Une décision en partie due à l’explosion de Gonzalo Garcia lors du Mondial des Clubs, lui qui a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive pendant ce tout nouveau tournoi.

Une véritable sensation donc, mais forcément, le Real Madrid Castilla se retrouve orphelin de son attaquant vedette. L’équipe B du Real Madrid, qui évolue en troisième division espagnole, se devait ainsi de trouver un attaquant et elle a misé sur Rachad Fettal, jeune attaquant hispano-marocain de 20 ans qui évoluait jusqu’à cet été à Almeria. Un transfert d’environ un million d’euros qui pourrait s’avérer plus que rentable.

Des débuts impressionnants

Effectivement, l’international U20 marocain est en train de réaliser une superbe présaison sous les ordres d’Alvaro Arbeloa, nouveau coach du Castilla. Joueur très costaud et avec des qualités physiques naturelles éblouissantes, c’est aussi un tueur dans la surface rivale. C’est simple, lors des deux premiers matchs qu’il a disputés sous sa nouvelle tunique, il a inscrit trois buts. Un doublé face à Marbella (4-0), puis un autre but contre le Racing de Ferrol (2-1). Des premiers pas impressionnants qui enflamment logiquement la presse pro-Madrid.

« Fettal, le Gonzalo d’Arbeloa », titre par exemple OKDiario, qui ajoute que si le Marocain continue sur cette lancée, il pourrait avoir des opportunités en équipe première dans un avenir plus ou moins proche. « Rachad est un scandale », titrait de son côté AS après le match contre Ferrol, alors que Marca évoquait une « exhibition de son pouvoir offensif ». Et nul doute que Xabi Alonso surveille tout ça de très près…