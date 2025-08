Real Madrid : ça se confirme pour Rodrygo

Hier, le Real Madrid a retrouvé Valdebebas et l’entraînement. Après cette reprise, il était clair que des informations allaient fuiter concernant la Casa Blanca. Ce mardi, c’est le cas Rodrygo qui fait encore couler de l’encre. Ce n’est pas un secret, la porte est ouverte pour le Brésilien.

La suite après cette publicité

The Athletic confirme et ajoute que Xabi Alonso et son staff ne sont pas entièrement satisfaits par l’attaquant auriverde. Un départ n’est pas exclu. Sauf que le média britannique ajoute que le joueur de 24 ans veut rester dans la capitale espagnole. Ce, alors qu’il travaille avec Pini Zahavi, qui essaye de lui trouver un point de chute en Angleterre.