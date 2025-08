Le Real Madrid a la plus grosse valeur marchande de la planète

La qualité a un prix, et celui du Real Madrid est particulièrement élevé. L’entraîneur Xabi Alonso a entamé lundi sa première pré-saison à la tête du club madrilène, avec un effectif digne des plus grandes ambitions. Sous réserve d’un éventuel départ d’un cadre comme Vinicius ou Rodrygo, le vestiaire du Real Madrid est actuellement le plus valorisé au monde. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il atteint 1,397 milliard d’euros.

Les Merengues devancent Manchester City, Arsenal, Chelsea et le PSG, rappelle le quotidien AS. Le FC Barcelone, grand rival historique du Real, est évalué à 1,126 milliard d’euros et se classe sixième. Xabi Alonso dispose dans son effectif de trois des cinq joueurs les plus cotés au monde : l’Anglais Jude Bellingham et le Français Kylian Mbappé, tous deux estimés à 180 millions d’euros, ainsi que le Brésilien Vinicius Junior, évalué à 170 millions d’euros. Le milieu uruguayen Federico Valverde figure également dans le top 10, avec une valeur de 130 millions d’euros. Le Real Madrid n’a pas hésité à sortir le chéquier cet été pour satisfaire les exigences de son nouveau coach, en investissant 178 millions d’euros sur quatre recrues : Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono.