PSG, Ballon d’Or : la polémique Achraf Hakimi sidère le Maroc

Mercredi dernier, le Paris Saint-Germain a retrouvé le chemin de l’entraînement après une coupure estivale méritée. Et il n’a pas fallu longtemps avant que les polémiques pointent le bout de leur nez. Il y a tout d’abord le cas Gianluigi Donnarumma, plus que jamais poussé vers la sortie après la signature de Lucas Chevalier. Mais l’Italien, qui a fait passer un message sur les réseaux sociaux, n’est pas forcément pour s’en aller. Le staff doit aussi gérer l’arrivée de l’Ukrainien Illia Zabarnyi, qui va croiser le chemin du Russe Matvey Safonov. Enfin, depuis ce week-end, les pensionnaires du Parc des Princes font face aux polémiques nées après l’interview d’Achraf Hakimi à Canal+. Un entretien durant lequel le Lion de l’Atlas a évoqué ses chances pour le Ballon d’Or 2025.

«Avec la saison qu’on a faite, on a tous amélioré les statistiques. On a fait une grande saison. Mais si je vois toutes mes saisons depuis que j’ai commencé le foot, je pense que c’est ma meilleure saison. Le Ballon d’Or, c’est un rêve, mais je n’ai jamais pensé à ça avant, mais maintenant qu’il y a la possibilité, les gens me mettent sur le débat du Ballon d’Or. Il y a un moment où tu penses beaucoup à ça. Mon premier rêve était d’être football professionnel, mais le Ballon d’Or est un rêve que je n’ai jamais imaginé, mais je pense que je le mérite aussi. J’ai fait une saison historique. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quart de finale, en demi-finale et en finale.»

Une prise de parole qui fait jaser

Le joueur de 26 ans a ajouté : «en tant que défenseur, c’est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j’ai faites cette année ne sont pas celles d’un défenseur normal. Quand un défenseur fait ça, je pense qu’il mérite plus qu’un attaquant.» Mais ses déclarations ont fait couler beaucoup d’encre. Certains estiment qu’il pénalise Ousmane Dembélé, dont il aurait dû faire la promotion un peu comme l’a fait Vitinha. Pour ne rien arranger, L’Equipe a révélé que le PSG aurait tenté de censurer la partie où Hakimi évoque justement le Ballon d’Or et son mérite. Ce qui a été démenti par le club de la capitale. De son côté, l’entourage de Dembélé, qui aurait été surpris, a aussi calmé le jeu.

Sauf qu’au Maroc, cette histoire fait parler. L’opinion rappelle que Dembouz n’est pas le seul candidat parisien au titre. «Depuis plusieurs semaines, la communication du club s’oriente clairement vers un candidat : Ousmane Dembélé, auteur d’une saison de haut vol. Pourtant, un autre nom s’impose dans la course : celui d’Achraf Hakimi. Le lion de l’Atlas a connu une année exceptionnelle, cumulant des statistiques rarement atteintes à son poste : 11 buts et 14 passes décisives en 55 rencontres avec le Club. Buteur en quarts, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, il s’est affirmé comme l’un des artisans majeurs du succès parisien. C’est dans ce contexte que, samedi dernier, Hakimi a livré une déclaration marquante sur Canal+.»

Le Maroc soutient le candidat Hakimi

Journaliste pour Anbae TV, Antar Abdelwarit est du même avis. «Si on regarde bien toute la saison, et si on parle de mérite, je crois qu’Achraf le mérite vraiment. Au niveau statistique, c’est incroyable ce qu’il a réalisé. On oublie souvent qu’il avait précisé dans son interview qu’il est défenseur. Je pense que, lui et Dani Alves, sont les latéraux ayant affiché les meilleures statistiques de l’histoire du football. Sincèrement, c’est mérité. Il a été impactant dans cette équipe, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des champions. Il a marqué en finale de Coupe de France, il a débloqué la situation en finale de Ligue des champions. Il a été présent sur tous les matchs de Ligue 1, et il a souvent débloqué la situation contre les grands clubs.»

Il poursuit : « beaucoup de matchs ont été décantés grâce à lui. Sa saison a commencé très tôt, avant tout le monde : il a disputé les JO, où il a été impactant, et il a remporté la médaille avec le Maroc. Ensuite, il a enchaîné avec la préparation et a commencé la saison avec l’équipe. Sans oublier que l’année dernière, il a disputé la CAN avec le Maroc. C’est un joueur qui rate rarement une performance, que ce soit en club ou en sélection. Et quand on parle de Ballon d’Or, on parle aussi d’image. Celle qu’il véhicule à l’étranger est incroyable : je pense qu’il n’existe pas un endroit au monde où l’on ne voit pas le maillot de l’équipe nationale marocaine, surtout après l’épopée au Qatar, et bien sûr avec le numéro 2 d’Achraf Hakimi. C’est désormais une marque mondiale. Il coche toutes les cases, sur et en dehors du terrain.»

La presse locale accuse

De son côté, le 360 Sport est revenu sur les polémiques liées à sa prise de parole. «Hakimi provoque un violent séisme au sein du Paris Saint-Germain, et ce dernier réagit (…) Les propos d’Hakimi ont semé la zizanie au sein de l’équipe parisienne, et le club a tenté, sans succès, de les supprimer avant la diffusion de l’interview. De son côté, le Paris Saint-Germain a nié toute interférence, soulignant que ses joueurs sont "calmes" et concentrés sur la préparation du match de Supercoupe de l’UEFA de mercredi contre Tottenham. Selon le journal sportif, le club craignait l’impact "inflammatoire" de cette prise de position, qu’il jugeait éloignée de l’approche de communication interne, alors qu’Ousmane Dembélé était présenté comme le principal visage de la candidature au Ballon d’Or.»

Ce n’est rien à côté d’Al-Mountakhab qui n’épargne pas nos confrères, qui ont «franchi la ligne avec Hakimi» selon eux. «Le journal français n’a pas apprécié la décision de l’international marocain et capitaine des Lions de l’Atlas de se rendre à ce qu’il considère comme une violation de la règle de l’entente et du consensus qui prévalait dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à Canal+, il a révélé la légitimité de son ambition de remporter le Ballon d’Or, compte tenu des excellentes performances qu’il avait réalisées lors de ce qui a été la meilleure saison de sa carrière de footballeur. L’Équipe a évoqué ce qu’il a qualifié de zizanie provoquée dans le vestiaire du PSG par les propos d’Hakimi sur le Ballon d’Or, au point que la direction du club parisien a envisagé de supprimer la vidéo où le capitaine des Lions de l’Atlas s’exprime sur le Ballon d’Or.»

Le média ajoute : «le Paris Saint-Germain a rapidement démenti, estimant qu’Hakimi a tout à fait le droit de se considérer digne du Ballon d’Or, et qu’il le soutient même dans son rêve de le remporter. La direction parisienne a choisi cette réponse pour éviter une crise plus profonde au sein du vestiaire parisien à deux jours de la Supercoupe d’Europe que disputeront les champions d’Europe face à Tottenham Hotspur. L’Equipe ne rate aucune occasion de s’en prendre au Marocain Achraf Hakimi, d’autant plus qu’il le considère comme la plus grande menace pour son coéquipier français, Ousmane Dembélé, dans la course au Ballon d’Or (…) Le journal considère à nouveau les propos d’Hakimi sur un rêve légitime comme une source de troubles au sein d’un cercle parisien qui devrait afficher son soutien sans faille à Ousmane Dembélé. Achraf Hakimi a abordé le sujet du Ballon d’Or avec son éloquence et sa franchise habituelles.»

Antar Abdelwarit, lui, a du mal à comprendre. «Concernant la polémique après la sortie médiatique d’Achraf, je ne comprends pas. Parce que si c’était l’inverse, et que c’était Dembélé qui avait déclaré qu’il méritait le Ballon d’Or, je ne pense pas que cela aurait fait autant de bruit. Tout simplement parce que le board du PSG avait déjà décidé que ce serait Dembélé pour le Ballon d’Or, et ce bien avant la finale de la Ligue des champions (…) Je pense donc que cette polémique avec le PSG doit être clarifiée. On ne peut pas soutenir un joueur et pas un autre, et surtout, le club n’a pas le droit de favoriser un joueur au détriment d’un autre. D’autant plus qu’Achraf était là bien avant Dembélé, et qu’il a été impactant dans cette équipe bien avant lui. Au Maroc, tout le monde est derrière Achraf. L’année dernière, on a donné le Ballon d’Or à un milieu de terrain cette année, il faut honorer un défenseur, surtout que le dernier défenseur à avoir remporté le Ballon d’Or remonte à 2006, avec l’Italie. Je pense qu’il le mérite amplement. J’espère que nos confrères journalistes voteront pour Achraf et qu’il remportera ce Ballon d’Or.» Loin des polémiques, le Maroc soutient son candidat Hakimi.