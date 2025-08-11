PSG : le clan Donnarumma flingue Luis Enrique et les dirigeants

Cette fois-ci, la guerre est déclarée entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Mis à l’écart du groupe durant une partie des séances, le portier n’a pas été convoqué par Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase du clan Gigio, qui a parlé avec plusieurs médias notamment L’Equipe, qui nous explique que dans l’entourage du joueur beaucoup se demandent « Comment peuvent-ils lui faire ça ? »

Le joueur est très déçu de l’attitude de ses dirigeants, mais aussi de son coach. Une source proche de lui a confié à nos confrères :« après tout ce qu’il a fait, en aidant le club à gagner la Ligue des Champions, il ne l’inclut même pas dans une compétition (la Supercoupe d’Europe, ndlr) à laquelle il n’aurait jamais accédé sans son aide… » Le camp de l’Italien l’a mauvaise après son «exclusion». La suite au prochain épisode…