Ligue 2 : Reims accroché à la dernière minute par Amiens

Le Stade de Reims faisait son retour en Ligue 2 ce lundi soir. En affiche de cette première journée, les Rémois se déplaçaient sur la pelouse d’Amiens avec la volonté de réussir leurs débuts à l’échelon inférieur. Mais, très vite, Amiens ouvrait le score sur un but contre son camp de Zabi (1-0, 14e). Le SdR réagissait ensuite bien en égalisant grâce à Diakhon quelques minutes plus tard (1-1, 32e).

Au retour des vestiaires, Ibrahim, entré à la pause, donnait l’avantage aux Rémois (2-1, 80e). La victoire semblait alors assurée, mais, sur une dernière percée adverse, un centre trouvait Chibozo, qui coupait la trajectoire pour égaliser à la dernière minute (2-2, 90e+2). Un match nul arraché par Amiens, qui ira ensuite sur la pelouse du Red Star. De son côté, Reims devra faire mieux contre Guingamp.