Le geste de Mason Greenwood qui a fait dégoupiller Aston Villa

Marseille 3-1 Aston Villa

Victorieux 3-1 d’Aston Villa ce samedi lors d’un match amical, l’Olympique de Marseille a fait le plein de confiance avant l’entame de la saison. Un match marqué par une confrontation entre Mason Greenwood et Tyrone Mings qui ont chacun reçu un carton jaune.

Et selon The Sun, l’ailier olympien serait à l’origine de cette rixe. Ainsi, selon le média anglais, il aurait craché sur Amadou Onana après l’avoir fait tomber. Un geste qui aurait rendu fou le capitaine des Villans qui a voulu en découdre et a arraché le maillot de Mason Greenwood.

