L’OM annonce le départ de Gaël Lafont

L’Olympique de Marseille continue d’être très actif durant ce marché estival, également dans le sens des départs. En effet, Gaël Lafont, milieu de terrain de 19 ans formé au club phocéen, vient de s’engager définitivement avec le Genoa, comme l’a annoncé l’OM : «Bonne chance Gaël Lafont. Le milieu de terrain français s’engage avec le Genoa», indique le communiqué. Le club italien, 13e de Serie A la saison dernière et entraîné par le Français Patrick Vieira, recrutera le joueur gratuitement.

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille ne va donc pas toucher d’indemnité pour cette transaction, mais l’OM a négocié un pourcentage à la revente. Né en 2006, Lafont faisait partie des éléments prometteurs du centre de formation de l’OM, mais il n’avait participé qu’à une rencontre, en C3, contre Benfica lors de la saison 2023-24. Il s’était notamment révélé en marquant un but décisif lors de la victoire en finale de Coupe Gambardella 2024, contre l’ASNL (4-1).