PSG : 2 clubs visent Gianluigi Donnarumma

Par Dahbia Hattabi
Gianluigi Donnarumma avec le PSG @Maxppp

Poussé dehors par le PSG, Gianluigi Donnarumma ne digère pas le traitement infligé par son club. Le portier n’a pas été convoqué pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Pour son entourage, c’est un énorme manque de respect pour un joueur qui a été précieux dans la conquête de la Ligue des Champions.

Mais Paris est ferme et espère le vendre. La presse italienne évoque toujours un intérêt de Manchester United, dont nous vous avions déjà parlé sur notre site. La Gazzetta dello Sport ajoute la piste menant à Chelsea. La Premier League est donc toujours là pour Gigio.

Pub. le - MAJ le
