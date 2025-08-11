Ligue 1
PSG : 2 clubs visent Gianluigi Donnarumma
1 min.
@Maxppp
Poussé dehors par le PSG, Gianluigi Donnarumma ne digère pas le traitement infligé par son club. Le portier n’a pas été convoqué pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Pour son entourage, c’est un énorme manque de respect pour un joueur qui a été précieux dans la conquête de la Ligue des Champions.
La suite après cette publicité
Mais Paris est ferme et espère le vendre. La presse italienne évoque toujours un intérêt de Manchester United, dont nous vous avions déjà parlé sur notre site. La Gazzetta dello Sport ajoute la piste menant à Chelsea. La Premier League est donc toujours là pour Gigio.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer