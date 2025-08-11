Le Real Madrid veut préserver Federico Valverde

Recordman des minutes jouées au Real Madrid la saison dernière, Federico Valverde (27 ans) va peut-être ralentir la cadence. Xabi Alonso et son staff sont bien conscients du surmenage physique que subit le milieu uruguayen depuis la saison 2023-2024. Durant cette période, il a participé à 119 rencontres sur les 123 disputées au total par les Merengues, pour un total de 9 808 minutes de jeu. Et ce, à plusieurs postes : au milieu de terrain, en ailier droit ou en tant que latéral. Après avoir renforcé les postes les moins couverts pendant ce mercato estival, l’idée est désormais de mettre fin à son rôle de "joker" de secours, afin de prévenir les blessures liées à la fatigue, rapporte le journal AS.

À noter que lors de l’exercice précédent, l’international uruguayen (69 sélections, 8 buts) a été le joueur le plus utilisé au monde, clubs et sélections confondus, avec 6 676 minutes de jeu — soit 350 minutes de plus que le deuxième au classement, le Colombien Jhon Arias (ex-Fluminense). Malgré ces précautions, nul doute que le capitaine Valverde restera l’un des éléments les plus importants de l’effectif et du onze de départ madrilène. En témoignent les éloges proférés par Xabi Alonso à son égard lors de la Coupe du Monde des Clubs : «Je n’ai pas vu beaucoup de joueurs avec ses capacités physiques. Il me rappelle Gerrard. Il peut jouer à n’importe quel poste, et je suis très heureux de l’avoir dans mon effectif. Tous les entraîneurs rêveraient d’avoir un Valverde dans leur équipe.»