Real Madrid : Fede Valverde tape du poing sur la table en pleine polémique !

S’il y a un joueur qui n’a pratiquement pas reçu de critiques ces dernières années à Madrid, c’est bien Fede Valverde. Polyvalent, complet et surtout régulier, l’Uruguayen fait partie des meubles du côté du Santiago Bernabéu. Mais force est de constater que cette saison, l’ancien de Peñarol est en-dessous et il a du mal à se faire une place dans le système de Xabi Alonso, bien que ce dernier le considère toujours comme un titulaire indiscutable.

De plus, quelques rumeurs ont éclaté dans la presse locale faisant état de la volonté de l’Uruguayen de ne plus vouloir jouer les pompiers de service. Concrètement, il ne voudrait - selon ces informations - plus dépanner en tant que latéral droit par exemple. Fede est toujours prêt à intervenir. « C’est un joueur très généreux, avec un bon tempérament, et si le match l’avait exigé, il aurait joué, comme Carreras. Il faut doser ses efforts. Ils avaient joué presque tout le match, et c’est une décision de ce genre », démentait hier Xabi Alonso après la victoire contre le Kairat Almaty.

Valverde dément tout

Et ce mercredi, c’est le principal concerné qui a pris la parole. Le milieu de terrain a ainsi posté un long message sur ses réseaux sociaux pour répondre à la polémique. « J’ai lu plusieurs articles portant préjudice à ma personne. Je sais que j’ai fait des mauvais matchs, j’en suis conscient. Je ne me cache pas, j’assume. Je suis réellement triste. On peut dire beaucoup de choses sur moi, mais sous aucun concept on ne peut dire que je refuse de jouer. J’ai tout donné, et plus, pour ce club, j’ai joué avec des fractures, blessé, et jamais je ne me suis plaint ou j’ai demandé à ne pas jouer », a d’abord écrit l’Uruguayen.

« J’ai une bonne relation avec l’entraîneur, cela me fait sentir en confiance pour lui dire quelle est la position qui me plaît le plus, mais, toujours, je lui ai fait savoir que je suis disponible pour jouer partout. Dans chaque voyage, chaque match, je laisse mon âme pour son club et je vais continuer de le faire, même si des fois ce n’est pas assez et que je ne suis pas au niveau. Je jure sur mon orgueil que jamais je ne vais abdiquer et je vais tout donner quel que soit le poste », a conclu Valverde. Le message est passé.