Comment expliquer la terrible descente aux enfers de Vinicius Jr

Il y a un an, tout le monde se portait les mains à la tête lorsque Rodri était élu Ballon d’Or 2024. Vinicius Jr, qui sortait d’une sacrée saison avec le Real Madrid, était le grand favori pour remporter ce titre de meilleur joueur de la planète. « J’en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts », écrivait le numéro 7 merengue sur ses réseaux sociaux, promettant donc un exercice 2024/2025 démentiel. Seulement, la suite des évènements n’a clairement pas fait honneur à la promesse de la vedette brésilienne. Bien au contraire, puisque depuis des mois déjà, c’est un Vinicius Junior frustré, peu inspiré, et très loin d’être un candidat au Ballon d’Or que l’on aperçoit sur les pelouses européennes et espagnoles. En plus d’être englué dans diverses polémiques, lui dont la relation avec Xabi Alonso serait loin d’être idéale.

Forcément, on peut se poser des questions sur les raisons de ce downfall. Comment un joueur si létal et déséquilibrant balle au pied a-t-il pu perdre sa magie dans un laps de temps aussi court ? Même si les adversaires se sont adaptés à sa façon de jouer, la première explication est évidemment mentale et psychologique. Vinicius Jr est un joueur qui peine à rester concentré. Pour le neutraliser, les adversaires n’ont plus forcément besoin d’élaborer de plans défensifs particulièrement complexes demandant des prises à deux ou un marquage à la culotte sur le Brésilien. Ils le sortent du match en le provocant verbalement, à l’image de ce qu’a fait Koke le week-end dernier lors du derby madrilène, répétant à Vini que Mbappé lui a volé la vedette. Le public joue aussi un rôle et force est de constater que le principal concerné a tendance à se frustrer et sortir de son match lorsqu’il est moqué ou insulté. Si ce n’était pas forcément le cas les années précédentes, c’est aussi parce qu’il y avait des leaders dans l’équipe qui n’hésitaient pas à le recadrer et à faire en sorte qu’il reste concentré, à l’image de Karim Benzema ou de Toni Kroos. Désormais, il est en quelque sorte livré à lui-même, et ça ne lui sourit pas.

Moins encadré, plus exposé

Résultat des courses, on voit un Vinicius Jr qui n’hésite pas à répondre au public rival ou à tomber dans le piège des provocations des adversaires. On peut imaginer que le contexte parfois tendu autour de sa personne en Espagne - il a souvent reçu des insultes racistes et est globalement conspué à chaque match à l’extérieur - n’aide pas. Avant, on voyait un Vinicius Jr qui jouait pour s’amuser ; désormais, il donne l’impression de jouer pour régler des comptes. Tactiquement, et pour le dédouaner un peu, il faut signaler qu’il a évolué, que ce soit avec Ancelotti ou Alonso, dans des équipes avec un plan de jeu pas forcément très clair, ou du moins, pas résolument tourné vers l’attaque, et les autres joueurs offensifs, à une exception, ne sont guère plus performants. Justement, l’arrivée de Kylian Mbappé dans ses pattes n’a pas aidé, c’est une évidence. Le problème n’est pas forcément tactique, puisque les deux hommes ne se marchent pas vraiment dessus. Vinicius Jr reste plutôt collé à la ligne côté gauche, là où il est le plus à l’aise, alors que Kylian Mbappé, malgré quelques décrochages, reste surtout dans des zones plus axiales. Sur le papier, ils semblent compatibles, mais force est de constater que pour l’instant, ça ne marche pas. De plus, ils ne semblent pas tellement s’entendre sur le terrain, puisque les actions où on voit les deux hommes combiner sont très rares.

C’est aussi une question d’égo, puisque Vinicius Jr, qui était la star du Real Madrid et le leader offensif de la formation madrilène, a vu Mbappé lui passer devant comme patron de l’équipe, comme joueur le mieux payé de l’équipe mais aussi comme principale figure marketing du club. Un déclassement total qui a forcément eu des conséquences sur la santé mentale et l’état d’esprit du joueur. Pour ne rien arranger, les discussions avec le club pour un nouveau contrat n’avancent pas, et alors que l’Arabie saoudite rode, ce qui est évident c’est que le Real Madrid n’a pas l’intention d’accepter les exigences du clan Vini. Signe qu’à Madrid, l’ancien de Flamengo n’est plus le roi, et même Florentino Pérez, qui faisait office de figure paternelle pour lui, s’est un peu détaché du joueur, alors que de nombreux conseillers et de voix qui pèsent dans l’opinion publique madrilène estiment que la direction doit se séparer de son numéro 7. Un contexte tout sauf positif pour Vinicius Jr qui explique grandement sa baisse drastique de niveau…