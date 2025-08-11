Real Madrid : Xabi Alonso prépare un coup surprise

Cet été, le Real Madrid aurait aimé se séparer de David Alaba. Entre ses blessures à répétition et son énorme salaire, l’Autrichien n’entre pas dans les plans de la direction. Problème, l’ancien du Bayern Munich ne souhaite pas s’en aller. Xabi Alonso va donc devoir compter sur lui. Il envisage d’ailleurs une drôle d’option le concernant.

En effet, Marca révèle que l’ex-coach de Leverkusen a utilisé Alaba au milieu de terrain lors du match amical contre Leganés vendredi dernier. Un poste que le polyvalent autrichien connaît bien. Pour lui, cela peut être une solution alors que son avenir semble bouché aussi bien dans l’axe de la défense qu’au poste de latéral gauche. L’expérience de Xabi Alonso pourrait être précieuse pour le joueur, qui pourrait gratter du temps de jeu puisque les Merengues cherchent justement à se renforcer au milieu.