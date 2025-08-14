Menu Rechercher
Commenter 19
Exclu FM Ligue 1

Lens : Salis Abdul Samed va signer à Nice !

Par Sebastien Denis
1 min.
Abdul Samed en Ligue 1 avec le RC Lens @Maxppp

C’est un transfert que l’on n’attendait pas ! Décimé par les blessures et encore traumatisé par la lourde défaite des siens en Ligue des Champions, Franck Haise va pouvoir compter sur un renfort au milieu de terrain. Après avoir espéré Mahdi Camara, c’est un autre joueur expérimenté de Ligue 1 qui va débarquer dans la cité azuréenne ces prochaines heures, un certain Salis Abdul Samed.

La suite après cette publicité

Le milieu international ghanéen, indésirable depuis son retour de Sunderland et un prêt peu concluant, va retrouver Franck Haise qui a milité pour sa venue. Le Gym va débourser 2,5 M€ pour le recruter. Une aubaine pour le RC Lens qui se déleste définitivement d’un très gros salaire et va récupérer une belle indemnité de transfert. Un transfert qui tombe à pic pour le club artésien qui va pouvoir boucler plus facilement son numéro 9, un dossier désormais prioritaire pour le tandem Jean-Louis Leca-Benjamin Parrot.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Lens
Salis Abdul Samed

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Lens Logo Lens
Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier