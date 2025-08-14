Lens : Salis Abdul Samed va signer à Nice !

C’est un transfert que l’on n’attendait pas ! Décimé par les blessures et encore traumatisé par la lourde défaite des siens en Ligue des Champions, Franck Haise va pouvoir compter sur un renfort au milieu de terrain. Après avoir espéré Mahdi Camara, c’est un autre joueur expérimenté de Ligue 1 qui va débarquer dans la cité azuréenne ces prochaines heures, un certain Salis Abdul Samed.

Le milieu international ghanéen, indésirable depuis son retour de Sunderland et un prêt peu concluant, va retrouver Franck Haise qui a milité pour sa venue. Le Gym va débourser 2,5 M€ pour le recruter. Une aubaine pour le RC Lens qui se déleste définitivement d’un très gros salaire et va récupérer une belle indemnité de transfert. Un transfert qui tombe à pic pour le club artésien qui va pouvoir boucler plus facilement son numéro 9, un dossier désormais prioritaire pour le tandem Jean-Louis Leca-Benjamin Parrot.