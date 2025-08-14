PSG : Marquinhos fait passer un message à Donnarumma

Ce mercredi soir, au terme d’une finale renversante, le PSG a remporté la Supercoupe d’Europe (2-2, 5-4 aux t.a.b). Pour sa première sous le maillot du PSG, Lucas Chevalier a débuté par un sacre. Et forcément, il était observé.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, au moment de la célébration du sacre, le capitaine parisien Marquinhos en a profité pour adresser un message à son coéquipier Donnarumma, sur le départ et absent du groupe. «Gigio, mon ami, sache qu’on t’aime, bisou !», a-t-il ainsi lancé au micro de l’UEFA.