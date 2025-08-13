Real Madrid : le numéro 10 Kylian Mbappé choque déjà tout le monde !

Cet été, Kylian Mbappé a encore pris du galon au Real Madrid. Un nouveau numéro 10 symbolique et qui ne laisse aucun doute sur son importance dans l’équipe, mais aussi les négociations du nouveau contrat de Vinicius Jr avec un message très clair envoyé au Brésilien : il ne sera pas mieux payé que le Français, qui est la star numéro 1 du projet merengue. Plus de responsabilités pour le Bondynois, et donc plus de pression, alors que les fans madridistas ne pardonneront sûrement pas une nouvelle saison sans titre majeur. Et si les choses se passent mal, les regards se tourneront forcément vers l’ancien du PSG.

En attendant de voir comment se déroulera la saison des troupes de Xabi Alonso, le Real Madrid était opposé à Tirol hier soir en amical (victoire 4-0). La première et dernière rencontre amicale de l’été, puisque l’opposition privée contre Leganés de vendredi dernier était considérée par le club comme un match d’entraînement. Sans trop de surprise et sans galères, le Real Madrid l’a emporté sur le score de 4-0 face à la formation autrichienne. Plusieurs joueurs ont cartonné, à l’image de Kylian Mbappé. Le nouveau numéro 10 merengue a terminé la rencontre avec deux réalisations. Il sert aussi Rodrygo sur le quatrième et dernier but madrilène.

Les médias s’enflamment

Surtout, au-delà du volet statistique, on a vu un KM10 heureux, avec le sourire, ce qui n’avait pas toujours été le cas, à l’image de son selfie avec un supporter entré sur la pelouse. Participatif, protagoniste et tranchant, le Français a aussi eu de jolis gestes avec ses coéquipiers, comme lorsqu’il est allé féliciter, avec un certain entrain, son coéquipier Rodrygo, en proie au doute à Madrid. Les médias eux, s’enflamment, forcément. « Mbappé est le meilleur attaquant du Real Madrid, qu’il soit 9, 7, 10, 11, quel que soit son poste », titre par exemple Marca, qui ajoute que « Xabi Alonso sait que pour attaquer, il peut placer Mbappé où il le souhaite ». Dans un autre article, le média va même jusqu’à le comparer à Ronaldo Nazario sur son deuxième but, où il a mystifié le portier rival après être parti dans le dos de la défense.

« Il est en feu pour la saison à venir », indique de son côté AS, aussi séduit par la prestation de l’ancien parisien. « J’ai toujours dit qu’avec des coéquipiers comme ça, le football est plus beau et plus facile. Je suis très content de tous mes coéquipiers », a même lancé le débutant Alvaro Carreras après le match, ébloui par son nouveau coéquipier. Mais on le sait, c’est dans les gros matchs de Liga et de Ligue des Champions que Kylian Mbappé est attendu…