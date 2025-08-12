Amical : le Real Madrid s’impose facilement face au WSG Tirol grâce à un doublé de Kylian Mbappé

Revenus tard des États-Unis après la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid ne disputait qu’un seul match de préparation avant d’affronter Osasuna le 19 août. Les Merengues affrontaient donc le WSG Tirol en Autriche ce mardi. Ancelotti alignait ainsi un 4-3-3 avec Courtois, Alexander-Arnold, Militão, Huijsen et Carreras, qui effectuait sa première après son arrivée de Benfica, Tchouaméni, Ceballos, Güler, ainsi que Brahim Diaz, Vinicius Jr et Mbappé devant. En face, le WSG Tirol, qui avait déjà entamé son championnat et occupait la tête du classement après ses victoires contre Hartberg (4-2) et le LASK (3-1), se présentait en pleine confiance.

La suite après cette publicité

Malgré la confiance autrichienne, la machine madrilène a vite accéléré. À la 8e minute, Arda Güler a contrôlé côté droit et a enchaîné d’une puissante frappe du gauche qui a heurté la barre d’Adam Stejskal. Deux minutes plus tard, Tchouaméni a tenté sa chance plein axe, mais le gardien autrichien a repoussé son tir, avant de s’interposer à nouveau devant Güler. Dans la foulée, Brahim Díaz a délivré un centre parfait sur la tête d’Éder Militão, qui a ouvert le score (10e, 1-0). Peu de temps après, sur la droite, devant la surface autrichienne, Arda Güler a déclenché un tir à ras de terre. Kylian Mbappé, sur la trajectoire, a récupéré le ballon, a contrôlé puis a enchaîné avec une frappe qui a fini au fond des filets (2-0, 14e). Le reste de la première mi-temps a presque été à sens unique. Le WSG Tirol n’a pas réussi à sortir de son camp et s’est contenté de résister aux assauts madrilènes.

Le Real Madrid en gestion

Au retour des vestiaires, malgré les 10 changements, les Autrichiens ont de nouveau encaissé rapidement. Arda Güler a botté un coup franc plein axe, dont la frappe s’est dirigée vers la lucarne droite, mais a fini par heurter la barre d’Adam Stejskal. Le Real Madrid avait dominé et conservé le ballon près du but adverse sans réussir à marquer un troisième but… jusqu’à la 59e minute, moment où Kylian Mbappé a inscrit son doublé. Aurélien Tchouameni a parfaitement lancé Mbappé en profondeur côté gauche. Ce dernier est entré dans la surface, a dribblé Alexander Eckmayr sur la gauche, puis a glissé le ballon au fond des filets (59e, 3-0).À la 61e minute, le Real Madrid a effectué plusieurs changements, faisant entrer Rodrygo, Rüdiger, Alaba, Asensio, Fran García, Gonzalo García et Carvajal, tandis que Courtois, Militão, Carreras, Ceballos, Tchouaméni et Vinicius sont sortis.

La suite après cette publicité

La première grosse occasion autrichienne est survenue à la 70e minute, lors d’une percée de Tobias Anselm dans l’axe, mais sa frappe trop écrasée a permis à Lunin de s’allonger pour l’arrêter. Le capitaine des Bleus a ensuite bénéficié d’un joli ballon glissé par Arda Güler dans la surface, mais sa frappe croisée a été détournée par Alexander Eckmayr. En fin de match, Rodrygo a alourdi le score : trouvé sur la gauche de la surface par Kylian Mbappé, qui avait provoqué face à David Jaunegg, il a terminé d’un tir croisé qui s’est logé sur la droite du but (82e, 4-0). Un match particulièrement tranquille pour le Real Madrid, qui a permis à Xabi Alonso de faire tourner son équipe. Le club commencera son championnat face à Osasuna dans quelques jours, avant de se déplacer à Oviedo, puis de recevoir Majorque pour un début de saison plutôt tranquille.