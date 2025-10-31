Real Madrid : la franche mise au point de Kylian Mbappé sur Cristiano Ronaldo

La saison passée, Kylian Mbappé est passé par tous les sentiments. Ayant accompli son rêve de gosse en rejoignant le Real Madrid après des années de bons et loyaux services au PSG, l’attaquant de 26 ans a déçu dans un premier temps. Peinant à prendre ses marques dans ce nouveau contexte, le joueur formé à l’AS Monaco a réalisé des débuts timides malgré des buts qui n’ont pas tardé à s’empiler. Plus autoritaire par la suite, il a montré qu’il commençait à s’acclimater au jeu madrilène et a eu plus d’impact dans les victoires de son équipe.

Néanmoins, cela n’a pas été suffisant car les Merengues n’ont pas remporté de titres majeurs lors de la dernière cuvée. D’un point de vue individuel, cette édition 2024-2025 est satisfaisante pour l’ancien pensionnaire de l’INF Clairefontaine. Auteur de 44 buts en 59 matches, l’ancien Parisien s’est révélé être une machine à scorer toujours aussi efficace devant les buts. Meilleur buteur du championnat espagnol, Mbappé a également remporté le premier Soulier d’Or de sa carrière. Un aboutissement qui a forcément rendu heureux l’intéressé qui a reçu son trophée ce vendredi de la part du média espagnol Marca. L’occasion pour le numéro 10 du Real d’accorder une interview à nos confrères espagnols.

Kylian Mbappé ne veut pas se comparer à Cristiano Ronaldo

Interrogé sur sa fierté de remporter un tel titre, Mbappé a fait part de son enthousiasme et a expliqué vouloir le remporter encore la saison prochaine : «bien sûr. Depuis tout petit, je rêve de marquer des buts. Tous les enfants qui débutent au foot rêvent de marquer, de marquer encore et encore. Au final, c’est une récompense très importante qui me rend très heureux, mais tout le monde sait que les succès collectifs sont ce qui compte le plus. J’espère remporter un autre Soulier d’Or à l’avenir, mais surtout, j’espère qu’on gagnera le championnat. Si on parle de mon Soulier d’Or et de mes buts en championnat, mon objectif cette année est de continuer sur cette lancée avec l’équipe. Si on gagne le championnat et que je remporte un autre Soulier d’Or, je serai encore plus heureux qu’aujourd’hui.»

Relancé ensuite sur ses envies de grandeur avec le Real Madrid, Mbappé a été comparé à Cristiano Ronaldo. L’occasion pour le Français de faire une franche mise au point sur les comparaisons avec son idole de jeunesse : «je ne sais pas comment répondre à cette question. Tout le monde sait que Cristiano est la référence à Madrid, le numéro un. Je suis ici depuis un an et demi, et lui depuis neuf ans. Je ne peux pas me comparer à ce qu’il a accompli ; mon parcours est différent. Je veux tracer ma propre voie, mais être mentionné aux côtés de Cristiano est déjà un honneur. Je me concentre uniquement sur mon propre parcours, sur le fait d’aider l’équipe et de remporter tous les titres possibles.» Voilà qui est dit.