Côte d’ivoire : pourquoi Nicolas Pépé a été écarté par Emerse Faé

C’est une information qui n’est probablement pas passée inaperçue. Ce mardi, le sélectionneur ivoirien Emerse Faé a dévoilé sa liste pour la CAN 2025 au Maroc. Et à la surprise générale, il a décidé de se passer de son attaquant en forme du moment, Nicolas Pépé. Niveau timing, l’attaquant de Villarreal venait tout juste d’alimenter les débats lors d’une vidéo avec le youtubeur Just Riadh avec des sorties chambreuses sur le palmarès du Maroc et les binationaux. Victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux pour sa sortie sur le Maroc, l’ancien attaquant du LOSC a donc connu une « double peine » en étant écarté de la liste d’Emerse Faé, qui avait clairement expliqué que ce n’était pas un choix uniquement sportif.

Ce jeudi, le quotidien L’Equipe révèle que Nicolas Pépé a bien été écarté pour ses propos dans la vidéo de Just Riadh alors qu’il n’était déjà pas incontournable en Côte d’Ivoire (absent de la dernière liste). Mais ce sont ses propos sur les binationaux qui ne sont pas passés du tout. « Je te donne mon avis. Si un joueur choisit l’équipe de France puis une sélection africaine et que je suis sélectionneur ou président de fédération, il est mis de côté, direct. Ça signifie que, par exemple, la Côte d’Ivoire n’est que ta deuxième option. » Une déclaration très maladroite car cette situation a tout simplement concerné son coach Emerse Faé, l’adjoint Guy Demel mais aussi ses coéquipiers Sébastien Haller, Willy Boly, Seko Fofana ou encore Evan Ndicka. Et ce n’est pas passé. Pour ne rien arranger, Nicolas Pépé a aussi charrié maladroitement son coéquipier Alban Lafont sur ses origines. «Il n’est pas ivoirien mais burkinabé… Nan nan, il n’est même pas ivoirien, mais tu connais ! Il est ivoirien, il a le passeport. Nous, on s’en fout ! », avait-il plaisanté. Mais cette autre sortie n’a pas été appréciée du tout par le staff ivoirien qui a donc décidé de se passer de lui pour la compétition continentale.