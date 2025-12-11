Real Madrid : la réaction amère de Courtois après la défaite face à Manchester City

Le Real Madrid a concédé une nouvelle défaite, cette fois face à Manchester City (1-2), après une performance marquée par le déséquilibre offensif et les imprécisions dans les moments clés… Malgré une rencontre globalement équilibrée, avec des occasions des deux côtés, les Merengues ont vu les Citizens prendre l’avantage et maintenir leur domination. Cette défaite, qui suit le lourd revers contre le Celta de Vigo en Liga, confirme la période difficile traversée par le club madrilène.

La suite après cette publicité

Le portier Thibaut Courtois a poussé un coup de gueule après le match : « on ne méritait pas de perdre. C’était un match équilibré, avec de nombreuses occasions de part et d’autre. L’égalisation à 1-1 est due à une petite erreur de ma part sur le dégagement. Le ballon est arrivé droit sur moi et je n’ai pas pu le dégager correctement. Juste après, le match s’est emballé et on était déjà menés 2-1. En deuxième mi-temps, on est revenus dans le match, mais c’est notre problème actuel… le ballon ne veut tout simplement pas rentrer. » Le message est passé.