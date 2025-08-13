PSG - Tottenham : les notes du match

Ce mercredi, c’était la rentrée pour le Paris Saint-Germain avec la Supercoupe de l’UEFA. Une deuxième (après la défaite de 1996 contre la Juventus 9-2 au cumulé de deux matches) pour le club parisien dans la compétition puisqu’il était qualifié suite à sa victoire en Ligue des Champions la saison passée. Scénario similaire pour son adversaire du soir, Tottenham, tenant du titre en Ligue Europa. Pour cette première sortie de la saison, le Paris Saint-Germain se présentait dans un 4-3-3 avec la recrue Lucas Chevalier dans les buts derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, Warren Zaïre-Emery remplaçait Joao Neves suspendu et se trouvait auprès de Vitinha avec Désiré Doué. Enfin, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia composaient l’attaque. De son côté, Tottenham s’établissait en 3-5-2 avec Guglielmo Vicario dans les cages. Devant lui, Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso, Micky van de Ven et Djed Spence composaient la défense. Rodrigo Bentancur était positionné comme sentinelle auprès de Joao Palhinha et Pape Matar Sarr. Devant Richarlison était associé à Mohammed Kudus.

D’entrée, le Paris Saint-Germain décidait de mettre le pied sur le ballon quand Tottenham répondait par un pressing intense. Servi par Warren Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratskhelia frappait le premier, mais c’était imprécis (9e). Le manque de rythme des Parisiens était visible et c’est Tottenham qui se montrait en premier avec une bonne transmission de Mohammed Kudus pour Richarlison dans la profondeur. Le Brésilien frappait en première intention, mais Lucas Chevalier s’imposait et repoussait le ballon en corner (23e). Juste derrière, Bradley Barcola essayait de faire la différence dans son couloir et envoyait un bon centre dans la surface anglaise, mais Pape Matar Sarr contrait en corner (29e). C’était bien Tottenham qui dominait son sujet et il fallait une double intervention de Marquinhos devant Mohammed Kudus pour éviter une action très dangereuse (33e). Alors qu’un bon centre contré de Khvicha Kvaratskhelia revenait sur Ousmane Dembélé, ce dernier frappait au-dessus du cadre (37e). Un moment de bascule puisque juste derrière sur un long coup franc de Guglielmo Vicario prolongé de la tête par Cristian Romero, Joao Palhinha reprenait à bout portant, mais Lucas Chevalier repoussait sur la barre. Cependant, Micky van de Ven suivait bien et allait conclure (1-0, 39e). Un sacré coup sur la tête du Paris Saint-Germain qui allait passer proche du coup de massue avant la pause, mais la tête de Mohammed Kudus allait heurter le poteau (45e). Le Ghanéen était finalement signalé hors-jeu.

Le PSG a totalement renversé Tottenham

En seconde période, Tottenham revenait fort et Richarlison décochait une frappe après une perte de balle de Willian Pacho, mais Lucas Chevalier s’interposait brillamment (47e). Il était néanmoins moins inspiré quelques secondes plus tard sur un coup franc de Pedro Poro. Trouvé sur la gauche de la surface, Cristian Romero plaçait une tête croisée que Lucas Chevalier ne parvenait pas à repousser (2-0, 48e). Cela tournait au vinaigre pour le Paris Saint-Germain et le troisième central Kevin Danso était proche de se joindre à la fête après un centre de Mohammed Kudus, mais la tête de l’Autrichien se dérobait sur la droite (52e). Le match tournait à sens unique avec un coup franc dangereux de Pedro Porro qui était détourné par le mur en corner (59e). Dos au mur, le Paris Saint-Germain allait jeter ses forces pour revenir dans le match. Warren Zaïre-Emery était bien trouvé par Vitinha dans la surface, mais son tir était repoussé par un Micky van de Ven des grands soirs (63e). Sur la droite de la surface, Désiré Doué frappait fort, mais Guglielmo Vicario repoussait. La sphère revenait sur Fabian Ruiz qui était contré et Bradley Barcola allait suivre pour conclure, mais l’arbitre revenait à une position de hors-jeu de Fabian Ruiz (68e).

Ousmane Dembélé s’essayait par un tir, mais il frappait à droite du cadre (71e). Un temps fort qui ne donnait finalement pas grand-chose puisque Tottenham résistait tant bien que mal aux offensives parisiennes. Vitinha prenait d’ailleurs sa chance de loin sans plus de succès (80e). Finalement, cela allait payer. Sur un ballon qui traînait devant la surface, Vitinha servait alors Kang-in Lee qui allait conclure d’une frappe croisée se logeant sur la droite du cadre (2-1, 85e). Le PSG haussait le ton à l’instar de Nuno Mendes dont le missile était contré (89e). Et finalement, les Parisiens allaient renverser le match dans les derniers instants. Sur un décalage d’Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé centrait devant le but pour Gonçalo Ramos qui allait conclure de la tête à bout portant (2-2, 90e +4). Revenu de l’enfer, le PSG arrachait une séance de tirs au but. Dans cet exercice Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee et Nuno Mendes ont réussi pour le PSG tandis que Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur et Pedro Porro ont réussi pour Tottenham. Vitinha s’est manqué en frappant à droite du cadre pour le PSG. Du côté de Tottenham, Micky van de Ven a vu Lucas Chevalier repousser son tir et Mathys Tel a frappé à gauche du cadre. Le PSG s’impose donc 4-3 aux tirs au but.

L’homme du match : Chevalier (6,5) : une première en demi-teinte, mais suffisante pour être élu homme du match et prometteuse. La rencontre démarrait assez calmement pour lui, et c’est à la 22e minute qu’il devra intervenir la première fois, avec une belle main sur une frappe de Richarlison qui avait été légèrement déviée. Sur l’ouverture du score, il sort une superbe parade mais le ballon revient sur Van de Ven qui le crucifie. Dès le retour des vestiaires, il sort une nouvelle belle intervention sur Richarlison (47e). Malheureusement pour lui, il peut bien mieux faire sur le deuxième but des Spurs dans la foulée (48e). Il sort aussi un tir au but dans la séance finale. Du bon, et un petit peu de moins bon en somme, mais c’est encourageant pour la suite puisqu’on l’a déjà vu réaliser plusieurs interventions décisives.

Paris Saint-Germain

- Chevalier (6,5) : voir ci-dessus.

- Hakimi (4) : après sa sortie médiatique remarquée quant à sa volonté de remporter le Ballon d’Or, le latéral droit marocain était logiquement attendu au tournant ce soir à Udine. Mais on peut dire qu’on a été très loin de voir la meilleure version d’Hakimi. Certes, défensivement, il n’aura pas été pris à défaut aussi souvent que d’autres joueurs de l’arrière-garde parisienne, mais lui qui est si tranchant offensivement était éteint aujourd’hui. On ne l’a pratiquement pas vu dans la moitié de terrain adverse, ni même participer au jeu… jusqu’à ce dernier but où il décale bien Dembélé.

- Marquinhos (3,5) : soirée difficile pour le capitaine parisien. Même si certains diront qu’il y a faute sur lui sur le premier but, il se fait tout de même bousculer facilement. Un manque de solidité et de sérénité qu’on a pu voir plusieurs fois ce soir et qui ne se résume pas qu’à l’ouverture du score, perdant plusieurs duels que ce soir au sol ou dans le jeu aérien. Clairement dépassé par l’enjeu physique et la rapidité et la puissance des joueurs offensifs londoniens.

- Pacho (4,5) : le défenseur central uruguayen a été un peu plus solide que son homologue brésilien… Mais ce n’était pas du grand Pacho nonplus. Quelques bonnes relance, c’est vrai, mais aussi de la fragilité derrière et un manque de lucidité par moments. Il perd par exemple un ballon sur Sarr devant sa surface et est obligé de prendre un jaune pour couper l’action derrière (58e).

- Nuno Mendes (4) : comme son pendant à droite Achraf Hakimi, le latéral portugais a été très loin du joueur qui a choqué l’Europe sur la deuxième partie de saison dernière. L’ancien du Sporting a ainsi été pris à défaut plusieurs fois par les joueurs offensifs londoniens, étant souvent un peu mal placé et pris au dépourvu. Devant, son apport offensif a été assez maigre. Son tir au but parfaitement transformé, le cinquième de la séance, est tout de même à signaler.

Zaïre-Emery (2,5) : il avait une occasion en or de se montrer après une saison dernière assez compliquée, dans laquelle il a clairement vu son importance dans l’équipe s’amoindrir. Et il ne l’a pas saisie. Une rencontre assez insipide, fade, pendant laquelle il aura été assez effacé, avec seulement 35 ballons touchés en plus d’une heure sur le terrain. Des ballons qu’il n’a pas pu bonifier lorsqu’ils ont été en sa possession. Clairement, il va devoir faire mieux s’il veut convaincre Luis Enrique de lui donner un rôle plus important. Il a laissé sa place à Kang-In Lee à la 67e, et le Coréen a réduit l’écart à 5 minutes de la fin du temps réglementaire avec une belle frappe croisée de l’extérieur de la surface. Il a aussi transformé son TàB à merveille.

- Vitinha (3,5) : le milieu de terrain lusitanien a, comme la majorité de ses coéquipiers, été bien en-dessous de son niveau habituel ce soir. Certes, le ballon a transité par ses pieds à chaque action parisienne, et il a été de loin le joueur qui a été le plus sollicité côté parisien (109 ballons touchés au total). Mais le Portugais a été trop neutre, ne parvenant pas à briser des lignes ou à trouver de bonnes ouvertures, et jouant de façon trop latérale, bien gêné par une équipe de Tottenham parfaitement en place. Peu inspiré et en manque d’idées avec le ballon, et parfois un peu dépassé lorsqu’il fallait défendre aussi. En plus de ça, il rate son penalty dans la séance de tirs au but.

- Doué (3,5) : la surprise du soir concoctée par Luis Enrique. Le petit prodige était effectivement aligné en tant que milieu axial, plutôt gauche, à la place de Fabian Ruiz et/ou de João Neves. On a senti qu’il n’était pas forcément à l’aise à ce poste, étant assez invisible et commettant des erreurs avec ce ballon en retrait mal donné qui a offert une grosse occasion à Richarlison, sauvée par Chevalier (47e). Forcément, il était bridé et n’a donc pas pu venir apporter devant, le PSG n’ayant pas pu bénéficier de son talent et de sa magie. Sorti pour faire place à Gonçalo Ramos (77e), auteur du but de l’égalisation dans le temps additionnel et létal sur son tir au but.

- Barcola (4,5) : côté gauche, il a peut-être été le Parisien le plus dangereux en première période. Plusieurs coups d’éclat individuels qui ont fait mal à l’arrière-garde des Spurs, mais malheureusement un peu trop d’imprécision dans le dernier geste. Physiquement, c’était clairement le joueur le plus frais, mais toujours insuffisant alors que lui aussi avait une belle opportunité de se montrer. Mbaye l’a remplacé (67e) et a été volontaire, avec plusieurs rushs dans les derniers mètres adverses.

- Kvaratskhelia (3) : rencontre très difficile pour la star géorgienne. Sur le flanc droit de l’attaque, il n’a pratiquement pas pesé sur le jeu de son équipe. Aucun dribble chaloupé, aucune différence faite. Une prestation fantomatique et ses vis-à-vis de Tottenham ont vécu une soirée plutôt calme, en particulier Spence. Remplacé par Fabian Ruiz (60e) auteur d’une entrée en jeu assez intéressante, étant assez participatif et ce n’est pas un hasard si le PSG s’est énormément amélioré après son entrée en jeu

- Dembélé (5) : en pleins débats sur le Ballon d’Or, l’attaquant tricolore n’aura pas forcément marqué des points. Bien au contraire. L’ancien du FC Barcelone a été assez effacé, ne créant pratiquement aucun danger dans la moitié de terrain adverse. Quelques petits coups de génie par ci par là avec un dribble bien placé, mais rien à se mettre sous la dent dans la zone de vérité. On a aussi revu un Dembouz assez brouillon qu’on avait peu vu l’an dernier, avec des ballons perdus et des transmissions mal assurées. Il sauve son match avec un centre exceptionnel sur Ramos pour égaliser dans le temps additionnel, et il transforme son tir au but dans la séance fatidique. mais ce n’est pas une prestation de Ballon d’Or.

Tottenham

- Vicario (5) : le gardien des Spurs a vécu un premier acte très tranquille, sans avoir besoin de réaliser le moindre arrêt. En frappant un coup franc lointain vers ses coéquipiers présents dans la surface parisienne, le portier italien a même permis indirectement l’ouverture du score de son équipe. En seconde période, Vicario a stoppé une frappe enroulée de Doué (66e). Il ne peut pas grand-chose sur le but de Kang-In Lee.

- Van de Ven (7) : dernier rempart des Spurs avant Vicario, Micky van de Ven a été solide dans sa surface, mais le défenseur central néerlandais s’est surtout illustré en ouvrant le score à la 39e minute de jeu. Après une frappe de Palhinha déviée par Chevalier sur la barre, l’ancien de Wolfsburg a suivi et poussé le ballon au fond des filets. À la 64e minute, Van de Ven s’est mis au sol pour contrer une frappe dangereuse de Zaïre-Emery, qui ne semblait pas hors-jeu malgré le bras levé de l’arbitre. Il a loupé sa tentative lors de la séance de tirs au but.

- Danso (5) : aligné à droite dans le trio de défenseurs centraux de Tottenham, Kevin Danso a souffert en début de partie face aux accélérations de Bradley Barcola, et l’aide de ses coéquipiers lui a été précieuse. Une situation presque inévitable compte tenu de la différence de vitesse entre les deux joueurs. L’ancien Lensois a ensuite compensé par son agressivité au pressing et en se projetant plusieurs fois sur le couloir droit.

- Romero (7) : le nouveau capitaine des Spurs a été décisif dans les deux surfaces. Cristian Romero a inscrit le deuxième but de Tottenham sur une tête piquée, à la suite d’un coup franc à une trentaine de mètres du but parisien. À noter sa capacité à se faire oublier au second poteau, dans le dos de la défense parisienne.

- Spence (5,5) : pas toujours adroit techniquement, Djed Spence a tout donné, tout le temps. Il a multiplié les chevauchées sur son couloir droit, à l’image d’une énorme course où il s’arrache pour tacler un ballon dans les pieds d’Hakimi et centrer sans trop de danger (32e). Défensivement, l’ancien Rennais a bien contrôlé Kvaratskhelia, qui n’a pas semblé au meilleur de sa forme.

- Sarr (6,5) : le milieu a couvert tout le terrain par son activité monstrueuse. L’ancien joueur de Metz a compensé plusieurs fois Danso pour contenir Barcola, comptabilisant quelques retours défensifs cruciaux. Il a tout simplement harcelé les Parisiens. Remplacé par Lucas Bergvall (90e).

- Bentancur (5,5) : en l’absence de James Maddison, l’Uruguayen a fait la liaison entre la défense et l’attaque des Spurs en lançant dans la profondeur les attaquants Richarlison et Kudus. À l’image de tous ses coéquipiers, il a été solidaire lorsque les Spurs ont accepté de subir.

- Palhinha (6) : fidèle à sa réputation, le milieu portugais a multiplié les tacles et interceptions sur tout le terrain. Il a remporté plus de la moitié de ses duels disputés au sol et dans les airs, apportant une dimension physique qui avait tant manqué au milieu de Tottenham la saison dernière. Remplacé par Archie Gray (72e).

- Porro (4,5) : d’habitude assez offensif, Pedro Porro n’a pas pris beaucoup de risques afin de ne pas donner trop d’espace à la paire Mendes-Barcola. Il s’est tout de même offert une passe décisive en tirant le coup franc qui a permis à Romero de faire le break (48e).

- Richarlison (5,5) : après quelques erreurs techniques en début de rencontre, Richarlison s’est reconcentré pour devenir l’attaquant des Spurs le plus dangereux individuellement. Avec une frappe lointaine puissante, il a obligé Chevalier à son premier arrêt sous ses nouvelles couleurs (23e). Le Brésilien a à nouveau buté sur le portier français à la 47e minute de jeu. Averti d’un carton jaune à la 53e. Remplacé par Dominic Solanke (72e).

- Kudus (7) : l’international ghanéen a usé de sa puissance physique pour mettre à mal le milieu et la défense du PSG. Son duel avec le latéral portugais Nuno Mendes aura été beau à voir. Mohammed Kudus a multiplié les courses balle au pied pour faire gagner des mètres à son équipe, faisant preuve d’une bonne entente avec Richarlison, à qui il a offert la première occasion anglaise du match (23e). Remplacé par Mathys Tel (80e), qui a loupé son tir au but.