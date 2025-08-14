La remontada du PSG choque l’Europe, la presse anglaise est dépitée par Tottenham

Le PSG refait le coup de la remontada

Le PSG revient de très loin, mais a décroché un nouveau titre européen en battant Tottenham aux tirs au but lors de la Supercoupe d’Europe. «Un truc de dingue» écrit L’Equipe, ce PSG n’en finit plus de nous surprendre alors qu’il était mené 2-0 et qu’on avait du mal à reconnaître l’équipe qui a conquis l’Europe il y a quelques semaines seulement. Oui les Parisiens n’ont eu qu’une semaine de préparation pour ce premier rendez-vous important de la saison, mais jamais le PSG n’a été en mesure d’inquiéter Tottenham pendant la première heure de jeu. Mais le résultat est là : un trophée de plus pour le Paris de Luis Enrique, la première Supercoupe d’Europe de son histoire. Cela fait cinq trophées cette saison après la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et évidemment la Ligue des Champions. D’ailleurs le PSG peut encore augmenter ce palmarès en réalisant un sextuplé historique avec la Coupe Intercontinentale qui aura lieu en décembre, Paris est d’ores et déjà qualifié pour la finale. Malgré tout, la prestation parisienne n’est pas perçue aussi positivement en Espagne, un «miracle» du PSG titre Marca. Les Espagnols ne changeront jamais, ils sont toujours un peu plus durs quand ils parlent du PSG. Peu importe pour Paris, cette Supercoupe d’Europe est bel et bien dans la valise.

La suite après cette publicité

Tottenham est la risée de l’Angleterre

Une pure agonie pour les Spurs titre le Daily Mirror. Tottenham y aura cru pendant longtemps et encore plus une fois que Cristian Romero a doublé la mise sur l’erreur de Lucas Chevalier. Mais les Spurs ont souffert de la sortie de Mohamed Kudus qui pouvait conserver le ballon plus haut, ils ont reculé et fini par encaisser deux buts. Bienvenue chez les Spurs, titre le Daily Star, Thomas Frank n’aura pas mis longtemps à s’adapter à la triste coutume du club londonien : à savoir perdre en finale. On pensait que cette malédiction avait pris fin en mai après la finale de la Ligue Europa remportée mais Tottenham est retombé dans ses travers, d’ailleurs c’est un peu ce que sous-entend la presse britannique. «Si proche et si loin» titre le Daily Express, même si Tottenham est passé à quelques minutes d’un sacre historique, on a senti toute la fébrilité des Spurs en fin de match et ce qui devait arriver arriva. Malgré tout, ça reste une première positive pour Thomas Frank, un premier match officiel contre la meilleure équipe d’Europe avec des enseignements positifs à tirer, surtout que le mercato n’est pas terminé.

Le Bayern Munich recalé pour Woltemade

Avec le départ à venir de Kingsley Coman, le Bayern Munich doit recruter en attaque. Nick Woltemade, le très prometteur attaquant de Stuttgart est l’une des pistes prioritaires du club bavarois mais le dossier est toujours aussi complexe. La direction bavaroise galère depuis des semaines et cela continue. Le Bayern s’est encore fait recaler pour Woltemade, Stuttgart a reçu une offre de 60 M€ mais le club bavarois s’est pris un nouveau refus a révélé le média allemand Bild. Si le Bayern Munich veut faire venir l’international allemand, il va falloir augmenter l’offre.