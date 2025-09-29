Ligue des Champions : quel onze pour le PSG face au Barça ?

Le Paris Saint-Germain veut enchaîner. Large vainqueur de l’Atalanta Bergame (4-0) pour son entrée en lice, le club de la capitale s’apprête désormais à défier le FC Barcelone du côté de Montjuïc. Pour cette deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champîons, Luis Enrique et son staff devront toutefois composer sans plusieurs cadres. D’ores et déjà privé d’Ousmane Dembélé (ischios droits), Marquinhos (quadriceps gauche) et Désiré Doué, toujours en rééducation après sa blessure au mollet, le technicien parisien devrait donc innover, notamment dans le secteur offensif.

Impérial depuis son arrivée à Paris - si on oublie cette sortie ratée à l’Orange Vélodrome - Lucas Chevalier est lui logiquement attendu dans les buts parisiens. Pour protéger l’ancien portier lillois, Luis Enrique devrait opter pour une défense quasi type avec Achraf Hakimi, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, buteur contre Auxerre et successeur annoncé de Marquinhos, mais également Nuno Mendes, brillant contre la Dea. Quelques incertitudes règnent toutefois au milieu de terrain…

Mayulu en pointe, Neves et Vitinha de retour ?

Remplacé dès la 36e minute de jeu contre l’AJA, Vitinha n’est pas encore totalement assuré de pouvoir tenir sa place. Si Luis Enrique a, de son côté, indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une blessure grave, mais d’une précaution pour préserver le joueur avant le match de Ligue des champions, le Portugais devra malgré tout attendre les derniers examens effectués ce lundi. À ce stade, Le Parisien précise, de son côté, que les nouvelles ne sont pas franchement alarmantes et que la pépite de 25 ans devrait être en capacité de débuter ce choc.

À ses côtés, Fabián Ruiz, ménagé contre Auxerre, et João Neves, récemment touché aux ischios gauches, sont eux aussi pressentis pour intégrer le onze de départ. Une participation qui sera cependant soumise à la charge qu’ils seront capables de supporter lors des deux prochaines séances. En cas de pépins physiques, Warren Zaïre-Emery ou encore Kang-In Lee pourraient représenter des options crédibles. Enfin, si l’animation de l’entrejeu parisien n’est pas encore totalement entérinée, les plus grosses interrogations concernent l’attaque.

Déjà touché au mollet avant le match contre l’Atalanta, Khvicha Kvaratskhelia a cette fois ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse gauche et a été remplacé à la pause par Barcola. Plus que jamais incertain pour le déplacement à Barcelone, le Géorgien pourrait ainsi laisser sa place à l’ancien crack de l’OL. Pour l’accompagner, Senny Mayulu pourrait lui être préféré à Gonçalo Ramos pour occuper la pointe alors que Kang-in Lee - ou un repositionnement des latéraux comme Nuno Mendes - sont des alternatives envisagées pour alimenter le couloir gauche de l’attaque parisienne.