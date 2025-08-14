Benfica cible un international algérien

En quête de renfort offensif, Benfica souhaite recruter l’attaquant algérien de 25 ans, Mohammed Amoura. Wolfsburg serait ouvert à entamer des négociations avec Benfica concernant le transfert d’Amoura selon le journal portugais A Bola. Ce potentiel transfert serait une nouvelle étape importante dans la carrière du joueur, qui attire de plus en plus l’attention des clubs européens grâce à ses performances cette saison en Bundesliga avec les « Loups ».

Né à Tahir, Amoura s’est rapidement imposé comme un élément clé de Wolfsburg grâce à sa polyvalence offensive et son habileté à jouer des deux pieds. Auteur de 10 buts cette saison avec le club allemand, il brille également sur la scène internationale avec l’Algérie, totalisant 25 sélections et 11 réalisations. Son profil complet et sa capacité à déstabiliser les défenses pourraient faire de lui un renfort de choix pour Benfica, qui chercherait à consolider son attaque, notamment après le départ de Di Maria.