Algérie, Wolfsburg : Mohamed Amoura est dans une forme étincelante

La saison passée, Mohamed Amoura avait traumatisé la Belgique avec l’Union Saint-Gilloise. En effet, recruté à l’été 2023 par le club bruxellois en provenance de Lugano, l’attaquant de poche avait démontré toutes ses qualités en cumulant 21 buts et 7 passes décisives en 45 matches avec la formation belge. Un bilan impressionnant pour le buteur de 24 ans qui était fortement convoité cet été. Et alors que son profil était relié à des équipes françaises, espagnoles et anglaises, c’est finalement en Allemagne et à Wolfsburg que le natif de Tahir a posé ses valises.

La suite après cette publicité

Un choix audacieux avec une équipe ambitieuse de Bundesliga et qui aspire à retrouver son lustre d’antan. Dès lors, l’international algérien (27 sélections, 6 buts) avait à cœur de réussir de l’autre côté du Rhin, où ses qualités de percussion et de finisseur pouvaient faire des ravages. Forcément, tous les ingrédients étaient présents pour que le rapide Amoura s’éclate en Allemagne. Finalement, après des débuts compliqués et une blessure musculaire qui l’a éloigné des terrains pendant de longues semaines, l’Algérien a trouvé son rythme de croisière et régale avec Wolfsburg.

À lire

Bayern : Joshua Kimmich va prolonger son contrat

Mohamed Amoura est le co-meilleur passeur de Bundesliga

Dans un duo détonnant avec Jonas Wind à la pointe de l’attaque, le joueur formé à l’ES Setif a conquis l’Allemagne avec sa polyvalence et sa capacité à faire des différences. Même s’il est moins prolifique cette année, Amoura s’est mué en passeur et régale ses coéquipiers de caviar en caviar. Avec cinq passes décisives au compteur, l’Algérien est le co-meilleur passeur de Bundesliga avec Harry Kane. Un distributeur d’offrandes qui a également battu un record vieux de 15 ans en Allemagne en devenant le joueur qui a atteint les quatre passes décisives le plus rapidement dans le championnat allemand depuis Diego, ancien métronome du Werder Brême, en 2004-2005.

La suite après cette publicité

Des performances remarquables qui suscitent l’admiration auprès de ses coéquipiers et du public allemand. Salué par son entraîneur Ralph Hasenhüttl et comparé à Douglas Costa par les médias allemands en raison de sa vitesse, Amoura met tout le monde d’accord. Pour autant, ce dernier ne compte pas s’arrêter là. Pour Kicker, Amoura a expliqué qu’il comptait atteindre les 20 buts cette saison avec Wolfsburg : «20 buts, c’est mon souhait. Un but ou une passe décisive ? Les deux sont bien, mais si c’est le cas, je préfère marquer.» Un objectif qui pourrait faire d’Amoura l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga. En attendant, il faudra gérer le rassemblement d’octobre avec l’Algérie et une double confrontation piégeuse pour les qualifications à la prochaine CAN contre le Togo. Mohamed Amoura s’affirme comme l’une des menaces offensives de l’Algérie et pourrait donc enchaîner après un début de saison de haute voltige.