Manchester City signe un contrat à 1 milliard d’euros !

Manchester City a annoncé ce lundi la prolongation de son partenariat avec Puma jusqu’en 2035. Selon les informations du Guardian et du Manchester Evening News, le contrat atteindrait une valeur totale supérieure à un milliard d’euros sur dix ans, soit environ 100 millions de livres sterling (115 millions d’euros) par saison. Ce serait tout simplement le plus gros contrat jamais signé par un club de Premier League avec un équipementier, et le tout premier à dépasser le milliard de livres sterling dans l’histoire du football anglais.

Ce partenariat prolonge une collaboration entamée en 2019, et qui a vu Puma devenir l’un des partenaires stratégiques du club mancunien. Ferran Soriano, directeur général du City Football Group, a salué cette nouvelle étape comme un aboutissement logique : « Nous nous sommes associés à Puma avec l’ambition de nous remettre en question et d’aller au-delà des attentes. Nous y sommes parvenus, et même plus, au cours des six dernières saisons. » Pour Puma, il s’agit de consolider sa position face à ses concurrents directs, Adidas et Nike, dans le secteur très disputé du football européen.

Une stratégie marketing et commerciale globale

Au-delà de Manchester City, cet accord s’inscrit dans la stratégie globale du City Football Group, dont Puma est également l’un des partenaires majeurs. La marque allemande habille déjà plusieurs clubs de l’écosystème CFG, parmi lesquels Girona (Espagne), Melbourne City (Australie), Mumbai City (Inde), Bahia (Brésil), Montevideo City Torque (Uruguay), Palermo (Italie), Lommel SK (Belgique), Bolivar (Bolivie) et l’ESTAC Troyes (France).

Quintuple champion d’Angleterre lors des six dernières saisons, le club continue de structurer son modèle autour d’une ambition claire : s’imposer comme une référence sportive et marketing à l’échelle internationale. Malgré une élimination surprise en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs face à Al Hilal, les Citizens poursuivent leur préparation avec un match amical prévu le 9 août contre Palerme, autre club du City Football Group. Ce partenariat avec Puma place désormais City dans une nouvelle dimension, à la fois sur le plan financier, marketing et stratégique.