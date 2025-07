Liverpool passe à l’action pour Ekitike

Cela bouge autour de Hugo Ekitike. Après la première offre, repoussée, de Newcastle, c’est Liverpool qui est entré en contact avec les dirigeants de l’Eintracht Francfort ce mercredi, comme rapporté par Skysports. Le scénario parfait pour les Allemands, qui veulent jouer de la concurrence pour faire grimper les prix, déjà très élevés, pour l’attaquant français.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec Francfort, l’ancien attaquant du PSG se voit courtisé par les plus gros clubs anglais, et à l’heure actuelle, ce sont Newcastle et Liverpool qui passent à l’action. Le tout sur fond de dossier Alexander Isak, qui pourrait rallier Liverpool en provenance de Newcastle. Le feuilleton risque donc de durer.