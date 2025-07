Liverpool tient un accord avec Hugo Ekitike

Hugo Ekitike ne cesse d’être sous les projecteurs du mercato après une saison 2024/2025 particulièrement réussie sous les couleurs de l’Eintracht Francfort. Prêté dans un premier temps par le Paris Saint-Germain puis définitivement acheté, l’attaquant français s’est imposé comme un élément clé de l’attaque du club allemand, enchaînant les prestations convaincantes en Bundesliga et en Ligue Europa. Auteur de 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, il a su séduire par sa mobilité, sa capacité à jouer en appui comme en profondeur, et sa maturité dans les phases offensives. Ce retour en forme a relancé l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment en Premier League, où son profil est scruté de près depuis ses débuts prometteurs avec Reims.

Parmi les prétendants les plus actifs ces derniers mois, Newcastle, Manchester United et West Ham ont tous manifesté un intérêt concret pour s’attacher ses services. Les Magpies avaient déjà tenté de le recruter dès 2022, sans succès, tandis que Manchester United voit en lui un potentiel complément ou successeur à long terme dans son secteur offensif en reconstruction. West Ham, de son côté, cherche un renfort technique et athlétique pour épauler son attaque. Mais c’est finalement Liverpool qui semble avoir pris une longueur d’avance sur le dossier, en nouant des contacts avancés avec l’entourage du joueur. Le club de la Mersey, en quête de renouveau offensif sous la direction d’Arne Slot, voit en Ekitike une opportunité stratégique à la fois sportive et financière.

Accord trouvé avec le joueur !

Selon nos informations, Liverpool a récemment trouvé un accord personnel avec Hugo Ekitike, l’attaquant français de 23 ans actuellement sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en juin 2029. Après des semaines de discussions en coulisses, les représentants du joueur et le club anglais sont tombés d’accord sur les conditions contractuelles, notamment la durée du contrat et le salaire. Ce rapprochement intervient alors que Liverpool cherche à renforcer son secteur offensif en prévision de la nouvelle saison, avec l’objectif d’apporter davantage de profondeur et de variété à son attaque. Le profil d’Ekitike, jeune, mobile et technique, séduit les recruteurs des Reds, qui voient en lui un joueur capable de s’intégrer dans le pressing intense et le jeu rapide prôné par Arne Slot.

Même si l’accord personnel est en place, Liverpool doit encore finaliser les discussions avec l’Eintracht Francfort pour le transfert définitif du joueur. Le club allemand, qui avait levé l’option d’achat d’Ekitike après un prêt en provenance du Paris Saint-Germain, demande une indemnité significative, estimée entre 80 et 100 millions d’euros. Liverpool espère conclure rapidement l’affaire pour éviter la concurrence d’autres clubs intéressés par le potentiel de l’international espoir français. En interne, le staff technique voit en Ekitike une solution dorée pour remplacer notamment Darwin Núñez sur la pointe de l’attaque. Les Reds sont donc sur le point de rafler la mise sur le mercato d’été, à l’heure où Ekitike attirait les plus grandes écuries européennes.