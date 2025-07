L’étonnante bataille entre Newcastle et Liverpool pour le duo Isak-Ekitike

Liverpool voulait recruter Alexander Isak. Newcastle a rejeté une offre des Reds, et ces derniers ont acté la fin du feuilleton en décidant de foncer sur Hugo Ekitike. Or, Hugo Ekitike a fait l’objet d’une offre des Magpies, la plus grosse de l’histoire du club, également refusée par l’Eintracht Francort. Voilà le résumé de la situation, qui lie intimement l’attaquant suédois à son homologue français. Les deux joueurs peuvent terminer dans le même club, à Newcastle, ou l’un des deux débarquera à Liverpool.

Dans les deux cas, c’est l’Eintracht Francfort qui se frotte les mains, puisque le club allemand va encore réaliser une énorme vente, deux ans après Kolo Muani (95 M€ au PSG), et 6 mois après Marmoush (75 M€ à Manchester City). Le transfert d’Ekitike pourrait atteindre les 100 M€ au regard de la concurrence que se livrent Newcastle et Liverpool sur ce dossier. Mais les enjeux sont différents.

Il va falloir choisir

Pour Newcastle, l’idée est d’épaissir son effectif, avec un joueur capable de suppléer Isak ou de jouer à ses côtés, tout en préparant l’avenir, en imaginant un départ du Suédois au mieux l’été prochain. Toutefois, Ekitike et Isak présentent un profil similaire, avec des zones d’action très proches et une manière de participer au jeu semblable. Qualifié pour la Ligue des Champions, Newcastle se prépare à une saison copieuse, et il faudra aussi faire tourner son effectif.

Du côté de Liverpool, le recrutement d’un attaquant axial est jugé nécessaire puisqu’un bon de sortie est donné à Darwin Nuñez. Et le drame survenu avec la mort tragique de Diogo Jota a également modifié les plans de la direction des Reds, qui va devoir à nouveau mettre la main à la poche après avoir lâché 125 M€ pour Florian Wirtz, 40 M€ pour Frimpong et 47 M€ pour Kerkez. Liverpool dispose d’un beau trésor de guerre et ne sera pas embêté par le fair-play financier anglais, notamment parce qu’il a peu dépensé lors des marchés précédents.

Ekitike pourrait paradoxalement avoir un chemin plus dégagé chez le champion d’Angleterre en titre, où personne ne s’est réellement imposé en pointe, poussant Arne Slot à alterner entre Luis Diaz, Jota et Darwin Nuñez la saison passée. Et pour Liverpool, Ekitike coûte finalement moins cher qu’Isak, pour lequel il aurait fallu probablement battre le record du plus gros transfert en Premier League. Alors, qui mènera les attaques de Liverpool et Newcastle la saison prochaine ?