Mercato : tout est réglé entre Luis Diaz et le Bayern Munich

À l’heure où Hugo Ekitike se rapproche inexorablement de Liverpool, Luis Diaz s’éloigne d’Anfield. Arrivé sur les bords de la Mersey en janvier 2022, en provenance du FC Porto, l’international colombien (63 sélections, 18 buts) a de fortes chances de mettre les voiles deux ans avant la fin de son bail et son bilan chez les Reds devrait rester bloqué à 41 buts et 23 passes décisives en 148 matches, toutes compétitions confondues. Depuis plusieurs semaines, Diaz est en effet l’un des ailiers les plus demandés du marché.

Courtisé par le FC Barcelone et le Bayern Munich, Luis Diaz semblait avoir un penchant pour les Blaugranas. Malheureusement pour lui, les Culés s’intéressent souvent à des joueurs inaccessibles financièrement. Obligés de composer avec la perte tragique de Diogo Jota, les dirigeants de Liverpool ne peuvent se permettre de voir leur secteur offensif se dégarnir trop facilement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les Anglais vont sans doute recruter Hugo Ekitike et que Darwin Nuñez est encore loin d’être parti malgré un intérêt du Napoli.

Un salaire annuel de 14 M€ attend le Colombien en Bavière

Cependant, Luis Diaz a une chance d’ouvrir une porte de sortie, d’autant que son club pourrait le remplacer par Rodrygo. Le joueur a dit oui au Bayern Munich et a informé Liverpool de son envie de plier bagage. La bataille n’est pas encore gagnée pour les Bavarois. Après une première offre de 52 M€, les Munichois sont revenus à la charge avec un chèque de 67,5 M€. Proposition rejetée par les Reds. Les Anglais ont recruté Luis Diaz en 2022 contre 54 M€ et entendent bien le revendre au prix fort.

Les champions d’Angleterre 2025 sont bien conscients que le poste d’ailier est très prisé dans le mercato estival et le Colombien est peut-être l’ailier disponible le plus coté du marché, devant Marcus Rashford par exemple. Le Bayern acceptera-t-il de surenchérir ? Après avoir été éconduits dans les dossiers Bradley Barcola et Nico Williams, les Allemands risquent de remettre la main au portefeuille. Une chose est sûre, ils ont déjà tout verrouillé avec Diaz. Bild assure qu’un accord a été ficelé pour un contrat de quatre ans (2029) assorti d’un salaire estimé à 14 M€. Il n’y a plus qu’à conclure avec les Reds maintenant.