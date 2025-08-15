Nottingham Forest claque 110 M€ en pleine panique

Ce vendredi, Liverpool ouvre le bal face à Bournemouth lors de la première journée de Premier League. De son côté, Nottingham Forest débutera dimanche à 15 heures par la réception de Brentford. Surprenante la saison dernière, la formation chapeautée par Nuno Espirito Santo avait fini à la 7e place, après avoir tenu un bon moment la dragée haute aux cadors du championnat. Cette année, elle est donc attendue au tournant. Mais le technicien portugais estime que son équipe n’est pas assez armée pour le moment. C’est ce qu’il a expliqué à Sky Sports.

Un coach très inquiet

« Nous sommes très loin. Très, très loin, de là où nous devrions être. Nous sommes très loin en termes de préparation, de planification, d’effectif. Nous sommes tous très inquiets à l’idée de disputer dans deux ou trois jours la Premier League, la compétition la plus exigeante au monde. Et nous en sommes très loin. Très, très loin. Nos plans n’ont pas abouti. La préparation de l’équipe n’était pas idéale. Nous n’avons pas eu l’occasion de créer des liens, et c’est ce qui me semble le plus important. Parce qu’on ne sait pas quelle équipe on a. On a des joueurs qui travaillent ici et qui savent qu’ils vont partir en prêt. On a un gros problème.»

Très préoccupé, le coach de Nottingham, qui a notamment perdu Anthony Elanga (Newcastle), a donc envoyé un message public et clair à destination de sa direction. Une direction qui lui a offert Dan Ndoye (42 M€) ou encore Igor Jesus (19 M€) et Jair Cunha (12 M€), cédés par John Textor, l’ami d’Evangelos Marinakis. Ce dernier a également réalisé un coup important en résistant aux très grosses offres pour Morgan Gibbs-White, pour lequel Tottenham avait proposé 70 M€. Pour faire plaisir à son coach, qu’il a prolongé avant l’été, le boss des Reds a décidé de casser sa tirelire ces dernières heures.

Des recrues arrivent

Pour renforcer le secteur offensif, Forest est sur le point de s’offrir Arnaud Kalimuendo. Comme expliqué hier sur notre site, le joueur du Stade Rennais s’est entendu avec le club anglais. Un club qui a également convaincu les Bretons avec une offre de 30 M€. Le Français va passer sa visite médicale très rapidement. Il n’est pas le seul joueur à avoir dit oui à Nottingham ces dernières heures. C’est aussi le cas de James McAtee. The Athletic assure qu’un accord a été trouvé avec Manchester City pour le transfert du milieu offensif de 22 ans.

Une opération qui rapportera 35 M€ aux Skyblues, qui ont inclus des clauses de rachat et de revente. Forest s’est aussi entendu avec Ipswich Town concernant Omari Hutchinson (22 ans). Il doit passer sa visite médicale aujourd’hui. Une opération d’environ 45 M€. Cela fait donc 110 M€ dépensés pour trois joueurs. Et ce n’est peut-être pas terminé. Marca indique que les Reds sont en contact permanent avec la Juventus concernant Douglas Luiz, qui arriverait sous la forme d’un transfert sec si cette opération va à son terme. Everton et West Ham sont aussi sur le coup, mais Nottingham a l’avantage. Les Reds craquent en cette fin de mercato.