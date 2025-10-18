Samuel Umtiti en stage au Paris FC

Sa présence a pu surprendre les salariés du Paris FC ces derniers jours. Quelques semaines après avoir annoncé la fin de sa carrière de joueur, Samuel Umtiti a élu domicile au centre d’entraînement d’Orly, où il passe désormais une partie de ses journées. Pour rappel, l’international tricolore avait confié son désir d’entraîner, et de prendre une équipe d’ici 3 ou 4 ans.

La suite après cette publicité

Cela passera par l’obtention de ses diplômes d’entraîneur, et c’est donc avec l’équipe réserve du PFC (Régional 1) que le champion du monde 2018 effectue son premier stage depuis le début de semaine. Comme le révèle le Parisien, Samuel Umtiti épaule le coach Michaël d’Amore et son adjoint Vincent Demarconnay, l’ancien gardien du club. Il a également pu retrouver son ancien coéquipier de l’OL, Jimmy Briand, entraîneur des U17 nationaux du Paris FC depuis cette saison et qui a oeuvré pour le faire venir.