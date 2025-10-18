Maxime Lopez adore Paris

Marseillais de naissance, Maxime Lopez s’épanouit aujourd’hui dans la capitale française. Arrivé il y a un an au Paris FC en provenance de Sassuolo, l’ancien international espoir français y a trouvé son nouveau port d’attache, bien loin de Marseille et de ses balades sur le Vieux-Port. Il a également pu réaliser l’un de ses rêves, à savoir jouer dans la même équipe que son frère Julien, de cinq ans son aîné. Dans un entretien accordé à l’AFP, Maxime Lopez a mis des mots sur ce bonheur qu’il vit désormais au quotidien.

«Je me sens bien à Paris. Ça peut choquer en tant que Marseillais, mais je kiffe la vie à Paris, j’y ai rencontré ma fiancée. Je suis très heureux à Paris, très heureux avec cette équipe, ça faisait longtemps que je n’avais pas été aussi content d’arriver le matin à l’entraînement. Sur le terrain, c’est peut-être une de mes meilleures périodes depuis que je joue au foot, je me sens vraiment en jambes, vraiment performant, explique-t-il. Il raconte aussi sa joie de pouvoir évoluer avec un autre Marseillais de naissance : Ilan Kebbal. Avec mon frère et Ilan, ça fait trois mecs de Marseille, trois joueurs du Burel FC même, au PFC, qui sont montés de Ligue 2 à Ligue 1 et qui tentent d’écrire l’histoire de ce club. C’est un destin incroyable.»