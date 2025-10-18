Menu Rechercher
Kevin Trapp évoque sa reconversion

Par Allan Brevi
1 min.
Kevin Trapp à l'Eintracht Francfort @Maxppp

À 35 ans, Kevin Trapp n’envisage pas encore d’accrocher les gants, mais réfléchit déjà à l’après-carrière. Dans son entretien avec L’Équipe, le gardien du Paris FC a confié s’intéresser de près au management et à la direction sportive, plutôt qu’à un avenir sur le banc : « c’est sûr que je ne serai pas entraîneur, ça, je peux le dire presque à 100 % ». Pragmatique et curieux, Trapp se prépare doucement à cette transition en s’impliquant dans les échanges internes du club. « Un rôle de manager, de directeur sportif, cela m’intéresse. Si, un jour, on arrive à avoir cet échange et des idées ensemble, c’est quelque chose que je peux très bien imaginer », a-t-il déclaré.

Habitué aux environnements multiculturels et doté d’une solide expérience en Allemagne comme en France, Trapp se verrait bien accompagner un projet de développement à long terme, comme celui que porte actuellement le Paris FC. « Ce qui m’intéresse beaucoup, c’est de vivre le démarrage, de grandir tous ensemble et de pouvoir dire : “On en a fait partie dès le début.” » Une déclaration qui illustre la vision d’un joueur déjà tourné vers l’avenir.

