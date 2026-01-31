OM : Darryl Bakola arrivera ce dimanche à Sassuolo
Darryl Bakola, l’un des jeunes talents les plus prometteurs de l’OM, s’apprête à quitter la France pour l’Italie. Selon nos informations, le milieu de terrain de 18 ans doit arriver ce dimanche à Sassuolo pour passer sa visite médicale, officialisant ainsi un transfert estimé à 10 millions d’euros, assorti de 2 millions de bonus. L’accord avec le club italien, solide milieu de tableau de Serie A, marque la fin d’un feuilleton qui opposait le joueur à son club formateur, frustré par un temps de jeu jugé insuffisant cette saison.
⚠️accord OM-Sassuolo pour Darryl Bakola, transfert de 10 M€ + 2 M€ de bonus
✈️joueur attendu dimanche en Italie pour y passer sa visite médicale
En conséquence, Bakola est bien absent du groupe marseillais pour le déplacement face au Paris FC ce samedi. Sassuolo mise sur l’intégration rapide du jeune Français, notamment grâce à la présence d’Ismaël Koné, ancien Marseillais déjà installé en Émilie-Romagne, pour faciliter son adaptation.
