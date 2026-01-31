Menu Rechercher
OM : Darryl Bakola arrivera ce dimanche à Sassuolo

Darryl Bakola avec l'OM. @Maxppp

Darryl Bakola, l’un des jeunes talents les plus prometteurs de l’OM, s’apprête à quitter la France pour l’Italie. Selon nos informations, le milieu de terrain de 18 ans doit arriver ce dimanche à Sassuolo pour passer sa visite médicale, officialisant ainsi un transfert estimé à 10 millions d’euros, assorti de 2 millions de bonus. L’accord avec le club italien, solide milieu de tableau de Serie A, marque la fin d’un feuilleton qui opposait le joueur à son club formateur, frustré par un temps de jeu jugé insuffisant cette saison.

En conséquence, Bakola est bien absent du groupe marseillais pour le déplacement face au Paris FC ce samedi. Sassuolo mise sur l’intégration rapide du jeune Français, notamment grâce à la présence d’Ismaël Koné, ancien Marseillais déjà installé en Émilie-Romagne, pour faciliter son adaptation.

