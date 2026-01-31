OM : le Conseil d’État maintient l’interdiction des supporters contre le PFC

Le Conseil d’État a une nouvelle fois rejeté la demande de l’Olympique de Marseille et de l’association « Les amis du virage sud » visant à suspendre l’interdiction de déplacement des supporters marseillais pour le match contre le Paris FC ce samedi à Jean-Bouin. Cette décision fait suite à un premier revers devant le Tribunal administratif de Paris et confirme que les arrêtés préfectoral et ministériel interdisant tout déplacement organisé ou individuel des fans olympiens restent en vigueur.

La suite après cette publicité

Dans sa décision, la plus haute juridiction administrative a pris en compte plusieurs éléments pour justifier son maintien : la présence de supporters du PSG lors du match aller au Vélodrome, les interventions policières ce jour-là, et la proximité géographique avec le Parc des Princes. Les autorités redoutent toujours des troubles et prévoient des contrôles renforcés autour du stade afin de prévenir tout incident.