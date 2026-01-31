Aston Villa : Unai Emery répond à la rumeur Real Madrid

Unai Emery, actuellement à la tête d’Aston Villa, a été interrogé sur les rumeurs l’envoyant au Real Madrid. Après la victoire des Villans 3-2 face à Salzbourg en Ligue Europa, l’entraîneur espagnol a choisi la prudence, refusant de commenter directement les spéculations. « Rien à dire à ce sujet », a-t-il déclaré, écartant toute confirmation au micro de Sky Sports.

L’ancien coach du PSG a également profité de l’occasion pour faire le point sur son effectif, annonçant notamment la blessure d’Ollie Watkins et confirmant le prêt d’Evan Guessand à Crystal Palace. Malgré l’intérêt supposé du Real Madrid, l’Espagnol reste concentré sur ses missions à Aston Villa, où il a réussi à maintenir le club dans le haut du classement de Premier League.