Comment anéantir tout le bon en 90 minutes ? Les joueurs du Real Madrid ont la recette. Après trois victoires convaincantes face à Levante (2-0), Monaco (6-1) et Villarreal (0-2), les Merengues ont pris l’eau face à Benfica hier soir (4-2). Une défaite au dénouement rocambolesque avec ce but à la 90+8e du portier ukrainien Troubin, qui a permis à son équipe de se hisser en barrages de la Ligue des Champions.

Ironie du sort : les coéquipiers de Kylian Mbappé pourraient retrouver les hommes de José Mourinho lors des 16es de finale (le Real affrontera Benfica ou les Norvégiens de Bodo). Ils devront en tout cas montrer un tout autre visage pour espérer exister dans cette compétition cette saison, sous peine de voir Alvaro Arbeloa prendre la porte plus vite que prévu. D’après El Chiringuito, une partie des aficionados du Real souhaiterait d’ailleurs voir un certain José Mourinho revenir sur le banc merengue… On en est encore loin, mais cette information a le mérite de nourrir le débat sur l’identité du futur coach du Real Madrid.

Le Real Madrid a pris contact avec Unai Emery

Depuis plusieurs heures, un autre nom a fait surface : celui d’Unai Emery. Comme le révèle Sky Sports Germany, l’entraîneur d’Aston Villa fait partie d’une short-list de noms établie par la direction du Real Madrid pour une arrivée cet été. Une première prise de contact aurait même eu lieu ces dernières heures avec le coach de 54 ans, sous contrat jusqu’en 2029 avec les Villans.

Révélé sur le banc de Séville avec qui il avait réalisé l’exploit de remporter trois Ligue Europa consécutives (2014, 2015, 2016), Emery en avait gagné une quatrième en 2021 lors de son passage à Villarreal. Sur les bancs du PSG et d’Arsenal, le coach de 54 ans avait connu des expériences plus contrastées, mais son mandat sur le banc de Villa l’a propulsé parmi les coachs les plus répétés de Premier League. Deux ans après l’exploit de la 4e place, le club de Birmingham est aujourd’hui 3e de l’exigeant championnat anglais, à seulement quatre points du leader Arsenal. Autant dire qu’il faudra se montrer convaincant auprès d’Aston Villa pour espérer débaucher l’Espagnol.