Match Lyon - PAOK en direct commenté
8e journée de UEFA Europa League - jeudi 29 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et PAOK (UEFA Europa League, 8e journée)
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et PAOK.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et PAOK en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Lyon PAOK en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et PAOK ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Descamps, A. Maitland-Niles, M. Niakhaté, R. Kluivert, Clinton Mata, T. Morton, M. de Carvalho, Afonso Moreira, K. Merah, A. Karabec, R. Himbert.
PAOK Salonique : de son côté, l'équipe dirigée par R. Lucescu évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Tsiftsis, A. Baba, G. Michailidis, T. Kędziora, J. Kenny, S. Meïté, M. Ozdoev, Taison, G. Konstantelias, A. Živković, G. Giakoumakis.
- Qui arbitre le match Lyon PAOK ?
Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon PAOK ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon PAOK ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour PAOK ?
Un seul but a été inscrit pour PAOK par G. Giakoumakis 20'.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : R. Himbert 34', K. Merah 55'.