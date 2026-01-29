Menu Rechercher
2 - 1
57'
UEFA Europa League 2025/2026 8e journée
Lyon
2 - 1
MT : 1-1
57'
PAOK
Temps forts
55'
2 - 1
K. Merah (PD Afonso Moreira)
mi-temps
1 - 1
41'
G. Konstantelias
34'
1 - 1
R. Himbert (PD Afonso Moreira)
20'
0 - 1
(PD A. Živković) G. Giakoumakis
Classement live 1 Lyon 21 18 PAOK 12
Possession 61% Lyon PAOK
Tirs 12 6 1 6 1 2
Grosses occasions créées 100% Lyon 2 PAOK 0
Compositions Lyon 4-2-3-1 PAOK 4-2-3-1
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 1 #2 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Rémi Himbert 2/3 67% #2 Logo Lyon Ruben Kluivert 1/2 50% #3 Logo Lyon Khalis Merah 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Lyon Mathys de Carvalho 3 #2 Logo PAOK Salonique Taison 3 #3 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo PAOK Salonique Giannis Konstantelias 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tyler Morton 4/5 80% #2 Logo PAOK Salonique Soualiho Meïté 5/7 71% #3 Logo Lyon Afonso Moreira 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 2 #2 Logo PAOK Salonique Giannis Michailidis 2 #3 Logo Lyon Ruben Kluivert 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo PAOK Salonique Georgios Giakoumakis 3/4 75% #2 Logo PAOK Salonique Soualiho Meïté 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo PAOK Salonique Giannis Konstantelias 0/7 0% #2 Logo PAOK Salonique Jonjoe Kenny 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Mathys de Carvalho 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Ruben Kluivert 33/33 100% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 53/54 98% #3 Logo Lyon Clinton Mata 48/52 92%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
V
N
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Corentin Tolisso Corentin Tolisso Blessure musculaire Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Blessure à la cheville Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

Top commentaires

Al Chicha 21:37 C’est le genre de promesse que j’aime voir. Ne nous enflammons pas et bien joué Himbert ! 6 Répondre
Match Lyon - PAOK en direct commenté

8e journée de UEFA Europa League - jeudi 29 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et PAOK (UEFA Europa League, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de UEFA Europa League entre Lyon et PAOK. Ce match aura lieu le jeudi 29 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et PAOK.

On en parle

Arbitres

Ricardo De Burgos Bengoetxea arbitre principal
0.3
2.3
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Iván Masso Granado arbitre assistant
Iker De Francisco Grijalba arbitre assistant
Adrián Cordero Vega quatrième arbitre
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30162
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 29 janvier 2026 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 8
Diffusion CANAL+ FOOT
Code OL-PKT
Zone Europe
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur PAOK Salonique
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et PAOK en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Lyon PAOK en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et PAOK ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Descamps, A. Maitland-Niles, M. Niakhaté, R. Kluivert, Clinton Mata, T. Morton, M. de Carvalho, Afonso Moreira, K. Merah, A. Karabec, R. Himbert.

PAOK Salonique : de son côté, l'équipe dirigée par R. Lucescu évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Tsiftsis, A. Baba, G. Michailidis, T. Kędziora, J. Kenny, S. Meïté, M. Ozdoev, Taison, G. Konstantelias, A. Živković, G. Giakoumakis.

Qui arbitre le match Lyon PAOK ?

Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon PAOK ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon PAOK ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour PAOK ?

Un seul but a été inscrit pour PAOK par G. Giakoumakis 20'.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : R. Himbert 34', K. Merah 55'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
