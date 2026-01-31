Ligue 1
Le Stade Rennais prête Albert Grønbæk à Hambourg cette fois
Recruté à l’été 2024 en provenance de Bodo-Glimt pour 15 M€, Albert Grønbæk a connu 18 matchs toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais (2 buts, 1 passe décisive), avant d’enchainer les prêts, d’abord à Southampton puis au Genoa.
Après un passage au Genoa CFC durant cette première partie de saison, le milieu de terrain norvégien s'engage au Hambourg SV, 14ᵉ du championnat allemand, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.
Le club italien a mis fin à l’aventure du milieu offensif danois de 24 ans. Celui-ci n’effectue qu’un court retour en Bretagne puisqu’il est cette fois prêté à Hambourg (14e de Bundesliga) avec option d’achat. Il est encore sous contrat à Rennes jusqu’en 2029.
