Le Stade Rennais prête Albert Grønbæk à Hambourg cette fois

Recruté à l’été 2024 en provenance de Bodo-Glimt pour 15 M€, Albert Grønbæk a connu 18 matchs toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais (2 buts, 1 passe décisive), avant d’enchainer les prêts, d’abord à Southampton puis au Genoa.

Le club italien a mis fin à l’aventure du milieu offensif danois de 24 ans. Celui-ci n’effectue qu’un court retour en Bretagne puisqu’il est cette fois prêté à Hambourg (14e de Bundesliga) avec option d’achat. Il est encore sous contrat à Rennes jusqu’en 2029.