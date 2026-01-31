Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Ligue 1

Le Stade Rennais prête Albert Grønbæk à Hambourg cette fois

Par Maxime Barbaud
1 min.
Albert Grønbæk en action avec Rennes @Maxppp

Recruté à l’été 2024 en provenance de Bodo-Glimt pour 15 M€, Albert Grønbæk a connu 18 matchs toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais (2 buts, 1 passe décisive), avant d’enchainer les prêts, d’abord à Southampton puis au Genoa.

La suite après cette publicité
Stade Rennais F.C.
Albert Grønbæk rejoint la Bundesliga 🇩🇪

Après un passage au Genoa CFC durant cette première partie de saison, le milieu de terrain norvégien s'engage au Hambourg SV, 14ᵉ du championnat allemand, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗳𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 !
Voir sur X

Le club italien a mis fin à l’aventure du milieu offensif danois de 24 ans. Celui-ci n’effectue qu’un court retour en Bretagne puisqu’il est cette fois prêté à Hambourg (14e de Bundesliga) avec option d’achat. Il est encore sous contrat à Rennes jusqu’en 2029.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Bundesliga
Rennes
Hambourg
Albert Grønbæk

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Bundesliga Bundesliga
Rennes Logo Stade Rennais FC
Hambourg Logo Hambourg SV
Albert Grønbæk Albert Grønbæk
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier