Le Paris FC s’offre Kevin Trapp

Pas grand monde sans doute pensait revoir un jour Kevin Trapp en Ligue 1, d’autant plus dans un club parisien. Pourtant, et comme annoncé ces derniers jours, le gardien allemand, âgé désormais de 35 ans, vient de signer un contrat de trois ans en faveur du Paris FC, promu dans l’élite cette saison. «L’international allemand de 35 ans s’engage jusqu’en 2028. Formé au FC Kaiserslautern et passé par l’Eintracht Francfort, il totalise plus de 287 matches professionnels. Il rejoint le groupe des gardiens aux côtés d’Obed Nkambadio et Rémy Riou. Le Paris FC est fier d’accueillir Kévin et lui souhaite la bienvenue au club. Willkommen Kevin !»

7 ans après son dernier match en France, et 6 ans après son départ définitif du PSG (Trapp avait été prêté dans un premier temps à l’Eintracht Francfort avant de s’engager définitivement), l’international aux 9 sélections va regoûter aux joutes hexagonales. Entre-temps, il est devenu un gardien plus sûr et a même remporté la Ligue Europa en 2022 avec les Aigles. Ses erreurs dans la cage du PSG sont lointaines. Son vécu et son expérience devraient lui servir dans cette nouvelle aventure où la pression médiatique sera tout de même présente.

Pas certain d’être titulaire

Son retour est vu comme une attraction. Son passé au PSG joue évidemment, tout comme son CV, mais aussi sa nouvelle équipe, rachetée par la famille Arnault (la holding familiale Agache Sports est devenue propriétaire à 52 %), suppléée par l’expertise et la raison de Red Bull (11 % des parts). Le PFC met de gros moyens durant ce mercato et en est quasiment à 40 M€ de dépenses. Seuls le PSG, l’OM et Strasbourg ont fait plus forts cet été. C’est dire si le club de la capitale n’est pas un promu comme les autres.

Il a d’ailleurs déboursé 1 M€ pour faire venir Trapp et lui a offert le même salaire qu’en Allemagne, soit 3,5 M€ à l’année, sans compter les primes. Le gardien voulait revenir à Paris, lui qui se serait vu proposer un poste de mannequin au sein de la marque de luxe Louis Vuitton, propriété de la famille Arnault, où travaille déjà sa compagne, la mannequin Izabel Goulart. Sur le plan sportif, il n’est pas assuré d’une place de titulaire en revanche puisqu’il sera en concurrence avec Obed Nkambadio, prometteur mais encore tendre gardien de l’équipe de France Espoirs.