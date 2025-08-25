Menu Rechercher
Liga : le Séville FC perd encore

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Adrian Liso @Maxppp
Séville 1-2 Getafe

Après la victoire à l’arraché de l’Athletic face au Rayo Vallecano (1-0), le Séville FC et Getafe concluaient cette deuxième journée de Liga. Battus 3-2 par Bilbao il y a une semaine, les Andalous devaient se reprendre devant leur public pour lancer leur saison. c’est encore raté.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
4 Logo Getafe Getafe 6 2 +3 2 0 0 4 1
18 Logo Séville Séville 0 2 -2 0 0 2 3 5

Après avoir encaissé un but d’Adrian Liso à la 15e minute, les Sévillans ont profité d’un but cintre son camp d’Iglesias pour revenir au score. Maix cela n’a pas suffi puisque Liso s’est offert un doublé au retour des vestiaires (51e). Les anciens coéquipiers de Loïc Badé ne reviendront jamais et glissent à la 17e place du classement. Quant aux Madrilènes, ils sont désormais quatrièmes.

